В Астрахани наградят мальчишку, который вытащил шестиклассника из ледяной воды

Об этом происшествии учителя и не узнали, если бы не болтливые ученики. По школе №53 пошли разговоры о провалившемся под лед шестикласснике Семене и его спасителе Сабире. Мальчишек вызвали на разговор. Спасенный с удовольствием рассказывал, что случилось, а вот спаситель неохотно делился рассказом. Считал, что ничего удивительного не произошло - так бы сделал каждый.

29 декабря в первый день каникул шестиклассник Семен решил опробовать новые коньки, которые родители подарили накануне. Но возле берега, где лед был крепким, скользить было совсем неудобно – мешали торосы. Поэтому 11-летний паренек пробрался подальше. Но вот только лед там оказался очень тонким. Сначала под воду ушла одна нога, потом вторая, он стал звать на помощь.

Тонущего мальчика увидел Сабир Тявин, который тоже катался вдоль берега. Но девятиклассник не стал сломя голову бежать к тонущему. Он вспомнил недавние уроки ОБЖ, когда учитель подробно рассказывал, как действовать при таких ситуациях. Сабир на животе подполз к Семену, сделал упор коньком и осторожно стал вытягивать напуганного паренька. После того, как оба оказались на берегу, мальчишки выдохнули и отправились по домам. Родителям ничего о ЧП не сказали. Лишь шестиклассник рассказывал друзьям о том, как было страшно, как его начало сносить течением и какой смелый Сабир.

- Сабир - хороший мальчишка, - говорит директор школы №53 Татьяна Волынкина. - Спокойный, добрый. Правда, в учебе чуть отстает. Воспитывает его мама. Семья живет очень скромно – у подростка в этом возрасте даже сотового нет. Но он и не требует от матери. Понимает, что не по карману. Но я заметила, чем скромнее живет семья, тем отзывчивей, неравнодушней дети.

О поступке настоящего человека узнали и чиновники. 22 января мальчика вместе с мамой пригласили к губернатору. Обещают школьника отметить и сотрудники МЧС – за смелость и грамотное спасение утопающего.