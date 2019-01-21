2019-01-21T13:56:23+03:00
Общество

В Калачевской больнице пациентам приписали дополнительные приемы у врачей

Прокуратура проводит проверку медицинского учреждения
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы "ходили" к терапевтам по 4 раза в день.Волгоградцы "ходили" к терапевтам по 4 раза в день.Фото: Анар МОВСУМОВ
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Сайт Госуслуг очень полезный портал. Можно загранпаспорт оформить, налог заплатить, к врачу записаться и даже раскрыть преступление. Последнее под силу многим. Надо только зайти в раздел «Мое здоровье» подраздел "Оказанные медицинские услуги". У кого-то там ни одной записи, а у кого-то может оказаться с десяток лишних. В такую ситуацию попали жители Калачевского района.

- Мне еще летом моя однофамилица говорила про приписанные на Госуслугах визиты к врачам, - рассказала «КП-Волгоград» жительница села Береславка Наталья Заброда. - Руки проверить дошли только осенью. Из шести указанных визитов я реально ходила к врачу только два раза. Причем четырех терапевтов я умудрилась пройти за один день и с разными диагнозами. Один из них даже поставил мне «межпозвоночную грыжу». Подобные записи могут мне навредить. На основании их можно поставить в дальнейшем неверный диагноз, не выписать нужные таблетки.

Наталья написала заявление в общественное движение «За права человека» в Москву. Туда же отправили свои письма еще семь жителей района. Женщина уверена, что это только начало. Приписанные услуги есть еще у десятков жителей района. Просто мало кто заходит в этот раздел и интересуется подобными вещами.

В прокуратуру женщина не жаловалась – решила, что быстрее будет через общественников в столице. Но ведомство уже само начало проверку после появления в интернете информации о мошенничестве. Результатов пока нет – к работе только приступили.

По словам некоторых пациентов, больница уже начала стирать лишние приписанные услуги.

- Но делать это бесполезно. Ведь ЦРБ оформляла документы в страховую компанию – все это должно быть в бумажном виде, - поясняет Наталья Заброда. – К тому же, у нас есть скрины страниц.

Кстати, до этого в этой же больнице уже был скандал с приписанными визитами на диспансеризацию. Тогда под суд попала заведующая поликлиникой. Найдут ли сейчас настоящего организатора, с легкой руки которого в больницу от страховых компаний приходили деньги за неоказанные пациентам услуги, покажет время. А пока волгоградцам лучше проверить свою историю болезни на сайте "Госуслуг". Вдруг и вы по пять раз на дню по врачам ходите.

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