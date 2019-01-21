Губернатор дал регоператору время разобраться с горами мусора во дворах Волгограда

Уже три недели, как Волгоградская область перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и за весь мусор в регионе отвечает единый регоператор – «Управление отходами - Волгоград». За это время с 1 января 2019 дворы Волгограда заросли мусором – треть контейнерных площадок в городе «потеряли» и отходы с них просто не вывозили. Еще острее мусорная проблема стоит в области. Образовавшиеся за три недели свалки теперь разгребают силами муниципалитетов. А те кучи мусора, что все еще ждут своего часа, разрослись до огромных размеров. Так что даже губернатор, наконец, официально признал наличие проблемы. Ситуация с вывозом мусора стала одной из главных тем оперативного совещания, которое 21 января провел Андрей Бочаров.

Двор на Титова, 9 - 11. Помойка уже не помещается в кадр.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- До 1 февраля необходимо принять исчерпывающие меры для стабилизации работы по обращению с ТКО, до 15 февраля - полностью организовать логистику, до 30 марта - в полном объеме обеспечить наличие техники и оборудования, - заявил губернатор.

По словам главы региона, администрации муниципалитетов обязаны максимально помогать регоператору в решении проблем, но только за счет средств самой компании. Также должны обеспечить круглосуточную обратную связь с жителями. Привлекут к решению мусорной проблемы и членов экологического совета области, экспертов, общественников и депутатов. А волгоградцам должны сделать перерасчет платы за вывоз мусора исходя из реальных объемов и качества оказанной услуги.

Титова, 13-15. Мусор уже не помещается на контейнерной площадке, занял полдороги и намертво вмерз в лед.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До избавления от мусорного коллапса Волгограду еще далеко. Даже те контейнерные площадки, адреса которых корреспонденты «КП-Волгоград» сообщили регоператору еще 3 января, продолжают зарастать мусором. Свалки во дворах на улице Титова, 9 - 17, уже выросли до свинских размеров и не помещаются в кадр. Хотя прогресс налицо - 21 января сюда завезли несколько новых контейнеров. А от зловония от разрастающейся помойки жильцов пока еще спасает мороз.

А позади - кладбище новогодних елок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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