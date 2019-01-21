2019-01-21T09:29:59+03:00
Общество

Четыре трассы для тюбинга монтируют в центре Волгограда

Пока рабочие заканчивают собирать деревянные основания четырех горок для ватрушек [фото]
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Основание трассы для ватрушек станет вот такая деревянная "труба".Основание трассы для ватрушек станет вот такая деревянная "труба".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На левом склоне поймы реки Царицы в центре Волгограда вскоре появятся четыре трассы для катания на тюбинге – надувных санках, которые еще называют ватрушками. Сейчас подрядчик монтирует деревянное основание аттракциона, который будет доступен не только зимой, но и летом. Параллельно в Царицынском парке (именно такое название для этой территории выбрали сами волгоградцы) устанавливают морозильное оборудование для ледовой площадки. Каток в пойме Царицы откроется еще не скоро – пока территория совсем необустроена. Но зато сможет работать в марте, когда остальные катки уже растают.

Горок для тюбинга расположены в районе перекрестка с улицей Советской. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Горок для тюбинга расположены в районе перекрестка с улицей Советской.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После деревянные желоба покроют специальным пластиком. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После деревянные желоба покроют специальным пластиком.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как рассказали «КП-Волгоград» специалисты, деревянные основания горок для тюбинга потом покроют специальным пластиком. Внизу оборудуют спецподиумы для торможения. Будет здесь и бугельный подъемник, чтобы было легче забраться обратно вверх. Кроме того, в парке залили фундамент для будущего детского городка и даже среди зимы уложили три тысячи квадратных метров тротуарной плитки. Так что к лету здесь уже будет большая зона отдыха, правда, без тени.

В пойме строят детский городок и каток. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пойме строят детский городок и каток.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Откроют аттракционы только после того, как обустроят склоны и пойму. Пока до этого далеко. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Откроют аттракционы только после того, как обустроят склоны и пойму. Пока до этого далеко.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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