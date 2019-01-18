В Волгограде открылась флагманская аптека «Волгофарм»

В Центральном районе Волгограда на Аллее Героев, 5, после масштабной реорганизации 14 января распахнула свои двери модернизированная аптека сети «Волгофарм». Она станет флагманом, или эталоном, современной аптеки.

В торговом зале профессиональное витринное оборудование. Фото: Владимир ВИНОКУРОВ

- Перед нами стояла задача показать жителям и гостям города наше новое «лицо», готовность меняться в соответствии с современными тенденциями, сохраняя все лучшее, что было накоплено за многолетний опыт работы на фармацевтическом рынке, - рассказала начальник управления маркетинга и розничных продаж ГУП «Волгофарм» Наталья Близгарева.

Удобные рубрикаторы сориентируют покупателей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эта аптека принципиально отличается от всех существующих в сети. Здесь установлены профессиональное витринное оборудование, специализированная система хранения рецептурных препаратов. В торговом зале выделены зона бьюти-центра, где будут работать консультанты, и зона отдыха для покупателей (пуфики, кулер с горячей и холодной водой). А для предотвращения риска распространения вирусных инфекций - медицинский ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор. Также для удобства покупателей аптека-флагман изменила режим работы: теперь она работает ежедневно с 8.00 до 22.00.

Торжественный момент - аптека открыта!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Еще одной изюминкой стал многофункциональный диагностический модуль. Всего за две минуты любой человек может самостоятельно измерить показатели организма по девяти параметрам: рост, вес, пульс, индекс массы тела и жировой индекс, кровяное давление, содержание воды и кислорода в организме. Результат выдается в печатном виде, так что периодически можно повторять процедуру и анализировать изменение параметров, - рассказала Наталья Близгарева, а первые покупатели тут же продемонстрировали возможности умного аппарата.

Эта аптека принципиально отличается от всех существующих в сети. Фото: Владимир ВИНОКУРОВ, Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В аптеке представлен широкий ассортимент лекарственных средств, в том числе редкие препараты для лечения сложных заболеваний, медицинские пиявки. В аптеке также можно приобрести иммунобиологические препараты, медицинские приборы, товары для здоровья. В бьюти-центре аптеки представлена лечебная и органическая косметика из Германии, Франции, Швейцарии, некоторые линейки эксклюзивно представлены только в этой аптеке и ни в одной другой аптеке города их не найдешь. Не потеряться в разнообразии ассортимента помогут профессиональные консультанты и фармацевты.

В аптеке представлен широкий ассортимент лекарственных средств. Фото: Владимир ВИНОКУРОВ

А 18 января с 11.00 до 20.00 и 19 января с 10.00 до 20.00 в аптеке «Волгофарм» на Аллее Героев, 5, пройдет мастер-класс от ведущего косметолога «АФарм» по уходовой косметике HORMETA, URIAGE, NOREVA, NUXE. Покупателей ждет диагностика состояния кожи, очищение, уход, грамотная консультация специалиста и тестирование средств.

- Красиво, удобно, очень приветливый персонал - это европейский уровень, - поделилась впечатлением первая покупательница Наталья.

Красота и здоровье - вот главная идея, которую олицетворяет новая современная аптека, и надеемся, волгоградцы ее оценят по достоинству.

Лицензия ЛО-34–02–001918 от 17.09.2018 г. выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области.