2019-01-17T19:43:59+03:00
Происшествия

В Астраханской области в аварию попал автобус с детской хоккейной командой

Все живы, никто не пострадал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Об этой поездке на соревнования юные хоккеисты из команды «Астраханские Ястребы» будут вспоминать еще долго. Ведь не успели они отъехать от дома, как попали в ДТП. И только чудом все остались живы и невредимы.

Случилось это рано утром 17 января - примерно в 4 часа - на 210-м километре трассы Р-22 недалеко от села Ветлянка в Енотаевском районе Астраханской области. Детская хоккейная команда на автобусе «Higer» направлялась в город Лиски Воронежской области, где запланирован турнир. В пусть отправились 16 детей в возрасте 8-9 лет, десять взрослых сопровождающих и два водителя. В четыре утра на трассе еще довольно темно, и водитель автобуса просто не успел вовремя заметить «Газель», которая вдруг оказалась на его пути. А все потому, что 51-летний водитель «Газели», выезжая на трассу с второстепенной дороги, не убедился в безопасности своего маневра.

В последний момент, уходя от столкновения, водитель автобуса свернул на обочину, но не успел затормозить и транспорт со всеми пассажирами слетел в кювет.

- Никто не пострадал. От столкновения в автобусе разбились два стекла. Детей пересадили в другой автобус, и они продолжили путь, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Спасатели «Волгоспаса» вытянули транспортное средство из кювета на трассу.

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