2019-01-17T16:01:34+03:00
Спорт

В центре Волгограда на месте старой школы олимпийского резерва построят новый спорткомплекс

В его строительство инвестор обещает вложить порядка 40 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Инвестор обещает, что новый центр будет соответствовать всем современным стандартам. Фото администрации Волгограда.Инвестор обещает, что новый центр будет соответствовать всем современным стандартам. Фото администрации Волгограда.
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Здание школы олимпийского резерва, расположенное по улице Ткачева, 7а в центре Волгограда, уже давно стоит позабыто позаброшено. Здесь больше не идут занятия по волейболу, а детей давно перевели в спортшколы по другим районам города. А все потому, что здание, основанное в 1967 году, настолько обветшало, что стало представлять угрозу для воспитанников. В последствие это здание признали аварийным.

Старое здание спортшколы былло признано аварийным и давно пустует. Теперь здесь забурлит новая жизнь. Фото администрации Волгограда.

Старое здание спортшколы былло признано аварийным и давно пустует. Теперь здесь забурлит новая жизнь. Фото администрации Волгограда.

В прошлом - 2018-м - году власти Волгограда впервые заговорили о возрождении этой школы олимпийского резерва. Причем, в новом формате - муниципально-частного партнерства с ЧОУ СОШ «Поколение». Инвестор предложил построить на месте аварийного здания совершенно новый спортивный комплекс, в котором смогут заниматься более 400 детей. И пообещал вложить в этот проект порядка 40 миллионов рублей.

- Этот зал уже давно устарел, здесь и ауты находятся на стенках, и места для разбега волейболистам нет. Нет форточек, мало места для аутов. Как вы понимаете, тренируясь в таких условиях, очень сложно ребятам добиваться мастерства и показывать хороший результат. Так что мы, конечно, ждем хороший зал, и чтоб раздевалки были, и возможность помыться. Ведь это не мелочи, это важная составляющая, - говорит тренер высшей категории по волейболу Лидия Звонникова.

Старый спортзал уже давно устарел и морально, и физически. Фото администрации Волгограда.

Старый спортзал уже давно устарел и морально, и физически. Фото администрации Волгограда.

Инвестор уже пообещал, что новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям. Площадь зала увеличат в пять раз - до 540 квадратных метров, построят четыре раздевалки (2 -для девочек и 2 - для мальчиков), и душевые.

Появится еще и открытая площадка у этого центра.

- Ой, вы не представляете, как мы ждем новый зал. Да еще и в центре города, куда будет удобно добираться всем нашим воспитанникам. Надеемся, что это будет современное здание, в котором мы сможем показывать еще лучшие результаты, и принимать здесь чемпионаты всероссийского уровня, - уже мечтает Вера Долгова, тренер высшей категории (волейбол).

Что немаловажно: объект по-прежнему останется в муниципальной собственности. И, как заверяют в администрации Волгограда, воспитанники здесь будут заниматься абсолютно бесплатно.

Кроме того, рядом с комплексом планируют построить центра развития и творчества для детей и подростков.

- На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, после ее утверждения организация-инвестор приступит к подготовительному этапу строительных работ, - рассказывают в мэрии.

Обещает инвестор облагородить и прилегающую территорию: обустроить новые пешеходные дорожки, проложить поливочный водовод и высадить новые молодые деревья, установить в зоне отдыха лавочки и урны.

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