2019-01-17T14:58:36+03:00
Спорт

Игорь Меньщиков стал главным тренером волгоградского «Ротора»

Тренировать основу доверили наставнику дубля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Клуб определился с главным тренером. Фото ФК "Ротор"Клуб определился с главным тренером. Фото ФК "Ротор"
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Сегодня, 17 января, ФК «Ротор» объявил о том, что Игорь Меньщиков официально назначен на должность главного тренера команды.

Новость ожидаемая и предсказуемая. После провального выступления сине-голубых в первой части сезона 2018-2019 Олимп-Первенство ФНЛ, и увольнения с должности главного наставника Роберта Евдокимова, тренировать команду доверили 38-летнему Павлу Могилевскому, который был на тот момент в роли старшего тренера. Именно он и отправился с игроками на первые сборы в Кисловодск. Однако, у Могилевского нет соответствующей тренерской квалификации (Pro), которая позволяла бы ему стать официальным наставником команды национальной лиги. Поэтому администрация "Ротора" пошла другим путем: они назначили Игоря Меньщикова - главного тренера волгоградского дубля (у которого есть необходимая квалификация) на эту должность. Именно Игорь Анатольевич будет исполнять протокольные обязанности, и помогать Могилевскому, который, вероятнее всего, останется тренером основы.

Что касается дубля, откуда забрали Меньщикова, то, заниматься молодежью будут Олег Веретенников и Валерий Бурлаченко, которых накануне перевели во вторую команду.

Напомним, Игорь Меньщиков, хоть и родился в Сургуте, но может смело называться волгоградцем. Он окончил волгоградский спортинтернат, а потом и нашу физакадемию. Начинал свою карьеру игрока именно в «Роторе», причем был в звездном составе, когда команды в 1993 году стала серебряным призёром чемпионата России. Вместе с «Ротором» в 1994/95 он играл и в финале Кубка России по футболу.

Здесь же в Волгограде Меньщиков начинал и свою тренерскую карьеру. Потом набирался опыта в ижевском «Зените» с 2013 по 2018 год. А с июня 2018-го стал главным тренером молодежки - «Ротор-2». Правда, особых достижений за первую часть сезона дубль сине-голубых тоже не показал. Но на каникулы "молодежка" ушла с 7-го места турнирной таблицы. В отличие от основы, которая завершила осеннюю часть на 15-й позиции, едва не попав в зону вылета.

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