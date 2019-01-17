2019-01-17T13:51:45+03:00
Общество

Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцев

Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» внесли свой вклад доброго волшебства и новогодних чудес в жизнь маленьких и взрослых жителей Котельниково
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Детскому саду «Радуга» еврохимовская молодежь подарила утренник «В поисках новогодних подарков». Сказочные персонажи Тигруля и Винни-Пух помогли воспитанникам средней и подготовительной групп разгадать головоломку и отыскать новогодние подарки - яркие мячи в виде глобуса от компании «ЕвроХим–ВолгаКалий» и сладости непосредственно от Совета молодых специалистов.

По уже сложившейся доброй традиции в новогодние праздники молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» навестили подопечных Дома престарелых. Ребята тепло поздравили уважаемых пожилых людей с Новым годом и Рождеством, вручили им сувениры.

При содействии профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» молодые сотрудники организовали и провели утреннюю поздравительную акцию для своих коллег на Гремячинском ГОКе. Небольшие сувениры от профсоюза, пожелания счастья и успехов в Новом году стали отличным началом дня для всего коллектива комбината.

«Думаю, что эти мероприятия порадовали всех участников. Наши коллеги по работе, малыши в детском саду, бабушки и дедушки улыбками встречали наши поздравления, от души радовались подаркам и, главное, оказанному вниманию. Видеть радость на лицах взрослых, смотреть в счастливые глаза малышей – лучшая для нас награда», - отметила молодой специалист Анастасия Беляевская.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» одним из важных направлений своей социальной политики считает повышение качества жизни в регионе. Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината по мере своих сил принимают участие в реализации этого направления, проводят социальную работу, оказывают помощь детским садам, пропагандируют семейные ценности, здоровый образ жизни, защиту окружающей среды. Всего в 2018 году представители молодого поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали и провели для своих коллег и жителей Котельниково 12 акций и мероприятий, в которых приняли участие более 1 600 человек.

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