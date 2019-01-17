Виталий Лихачев: каждый год окунаюсь на Крещение, ни разу не заболел

На залитом ярким зимним солнцем Ангарском пруду сегодня многолюдно: за сутки до Крещенского сочельника чиновники вместе со Службой спасения Волгограда готовят место для омовения волгоградцев. Чтобы никто во время крещенских купаний не пострадал, нужно хорошо подготовиться: прорубить во льду иордань, оборудовать удобные и нескользкие подходы к ней, а также продумать, как согреть после купания в проруби людей. Посмотреть, как город готов к этому событию, на Ангарский пруд 17 января приехал глава города Виталий Лихачев.

- Я для всех вас полотенца привез, - закрываясь рукой от солнца, улыбается мэр.

Конечно, сегодня погружаться в воду еще рано. Пока нырнуть в прорубь отважился только водолаз – исследовать дно. Глубина в месте омовения небольшая – от 1 до 2 метров. Нужно, чтобы в воде не было ничего травмоопасного для людей.

Водолаз в специальном гидрокостюме проводит под водой пару минут. На дне водоема не нашлось ни старинных амфор, ни золотых монет. А вот камней предостаточно.

- Здесь же дамба. Чтобы не размывала, ее укрепляют валунами. Сейчас мы провели обследование и удалили все крупные камни. Теперь опасностей никаких нет. Постелем трапы, деревянную лестницу для спуска и подъема, - рассказывает начальник аварийно-спасательной группы 3-го взвода службы спасения Волгограда Александр Попов.

- Чем больше смотришь на купель, тем больше хочется нырнуть. У вас нет такого ощущения? - улыбается мэр, все сильнее втягивая шею в воротник куртки.

Лихачев: "Чем дольше смотрю на прорубь, тем больше хочется нырнуть".Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ОБЕСПЕЧИМ И КОМФОРТ, И РОМАНТИКУ»

- У нас идет подготовка к одному из самых популярных православных праздников – к Крещению. Уже завтра с вечера ожидаем паломников к восьми подготовленным нами купелям. У нас по городу их 8 будет, они будут обязательно оборудованы сходом, выходом. Обязательно будут дежурить спасатели, скорая помощь. Построим палатки с отоплением, мужские и женские. Они на дровах будут топиться. Обеспечим и комфорт, и романтику, - смеется Лихачев. - Знаю, что многие жители очень ждут этого дня. С удовольствием ждем всех.

Купель и правда смотрится если не романтично, то красиво – окруженная зеленой полосой молодых сосен. Правда, сделали это вовсе не для эстетики – это зеленое ограждение нужно для безопасности, чтобы купающиеся не выходили на открытый лед. Фонарь будет светить только на иордань. Чтобы волгоградцы не гуляли по льду, помимо елок натянут и сигнальную ленту.

Крещение-2019: как готовят купель на Ангарском пруду в Волгограде.

Елки эти не для красоты, как вы могли подумать, а для безопасости: чтобы люди не выходи на открытый лед.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впереди у спасателей еще много работы – поставить палатки, сделать освещение, положить деревянные настилы для людей, которые будут спускаться к воде босиком. У спасателей для купающихся советов не очень много:

- Во-первых, должно быть крепкое здоровье, - говорит председатель комитета гражданской защиты населения Волгограда Юрий Ратников. – Человек должен быть хорошо отдохнувший. Ни в коем случае накануне не употреблять спиртное. Не рекомендуется погружаться с головой и находиться в воде больше одной минуты. Сразу после выхода из купель хорошо вытереться, надеть теплые вещи и принять горячий чай.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОДОБРЯЕТ

Погружаться в воду на Крещение планирует и сам мэр. Только не 18-го, а 19 января.

- Пусть пока воду нагреют, - смеется Виталий Лихачев. - На самом деле, никак специально не готовлюсь. В этот момент организм, видимо, сам мобилизуется. Когда вы видите, что все - и мужчины, и женщины - ныряют, понимаете, что другого выхода уже нет. Совершенно ничего уже не ощущается, никаких отрицательных эмоций.

Зато потом, как говорит Виталий Лихачев, чувствуешь себя отлично - как новенький.

- Каждый год купаюсь, и еще ни разу не заболел!

Напомним, 18 и 19 января волгоградцы смогут совершить обряд крещенского омовения. Для этого мэрия и спасатели подготовили 8 купелей. Рядом с ними будут дежурить 8 бригад спасателей, 8 карет скорой помощи, полиция, дружинники, добровольцы. Кстати, на руках у сотрудников комитета гражданской защиты населения уже есть заключение Роспотребнадзора – вода во всех местах купания по своему химическому составу пригодна для ныряния.

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