Куда пойти в Волгограде: святочные гадания, картины Цоя, «Звуки Бродвея» и праздник на улице Мира

Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть в Волгограде с ребенком, друзьями и всей семьей. Православные 19 января будут праздновать Крещение (где купаться, когда и как набирать воду). Детей и взрослых ждут спектакли, концерты, интересные выставки и специальные программы с мастер-классами.

«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА ЗИМЫ»

В крещенский сочельник краеведческий музей приглашает на музыкально-литературный вечер. Гостям расскажут о традициях Крещения, русского семейного застолья и приема гостей. Прозвучат лучшие стихи о зиме и русские романсы. Все это - в старинной гостиной царицынского купца.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, 2-й этаж. 18 января в 17.30.

КАРТИНЫ ВИКТОРА ЦОЯ

Выставка «Романтики-XXI», на которой волгоградцам впервые представят картины участников культовой рок-группы «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Крисанова, откроется в выставочном зале музея имени Машкова. В экспозиции – работы современных авторов, работающих с футуристическим нарративом, и членов группы «Новые Художники», центрального объединения Ленинградского художественного авангарда 1980-х. Также в программе встречи с художниками и показ фильма «Асса» с комментариями Сергея Бугаева-Африки.

Выставка продлится до 3 марта.

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. Открытие 18 января в 17.00.

Волгоградцы впервые увидят картины Виктора Цоя. Фото: ВМИИ

«БЛАГОРОДСТВО И СПЕСЬ»

Оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Калинина под управлением Галины Иванковой приглашает на концерт абонемента № 11 «Шесть оттенков любви», посвященный литературным образам в музыке. В программе - шедевры отечественной вокальной и симфонической музыки ХIХ - ХХ веков. Романсы Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна и других композиторов на стихи Пушкина прозвучат в исполнении известных волгоградских вокалистов Алексея Шапошникова, Юлии Почкаловой и Елены Плешаковой. Представят и музыку Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад» и «Вальс» Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести «Метель».

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

19 января в 17.00. Билеты: 200 - 600 руб. 6+

Галина Иванкова приглашает на концерт. Фото: ВОФ

«ТАЙНЫ СВЯТЫХ ВЕЧЕРОВ»

«Старая Сарепта» на святочной неделе приглашает на программу с таинственными гаданиями и предсказаниями в старинных подвалах. Гости смогут погрузиться в тайну святых вечеров и узнать старинные ритуалы и обряды нашей страны и Европы. Запись обязательна.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02, 51-67-49.

18 января в 18.00. Билеты: 300 руб. 16+

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Жемчужина русской классики на сцене театра «Царицынская опера». Сюжет балета Чайковского был создан по мотивам старинной немецкой легенды о прекрасной девушке, превращенной в белого лебедя. «Лебединое озеро» по праву занимает позицию мирового классического балетного бренда и служит гарантией изысканности и качества.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

19 января в 17.00. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

«Лебединое озеро» - жемчужина русской классики. Фото: Царицынская опера

ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ МИРА

В воскресенье детвору ждут на праздник на «Первой улице Мира». Ребята узнают, что отличает улицу Мира от других, как украшены ее дома и смогут смастерить дом-маску.

Музей им. Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44, 38-59-15. 20 января в 11.00.

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Неповторимые стихи и музыкальные темы Владимира Высоцкого предстанут в спектакле в современной аранжировке, сохранив интонации, подтексты, сатирические и философские смыслы, присущие самому автору и зашифрованные еще гениальным Льюисом Кэрроллом. Детям понравится необычный захватывающий сказочный сюжет, странные, порой абсурдные персонажи, за которыми взрослые увидят глубокий философский смысл, игру разума и цепь сложных логических загадок.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

20 января в 12.00. Билеты: 200 - 800 руб. 6+

«Алиса в стране чудес».Фото: Александр КУЛИКОВ

«МОИМ ЛЮБИМЫМ, ЛЮБЯЩИМ И ХОРОШИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Горьковка приглашает на персональную выставку живописи Аллы Поповой «Моим любимым, любящим и хорошим посвящается». В своих работах художник показывает то, что видит или хотела бы видеть, и считает, что это и есть сиюминутное счастье и наслаждение жизнью.

Выставка работает до 17 февраля.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, 4-й этаж, т. (8442) 33-20-21. Вход свободный. 6+

В Горьковке - персональная выставка Аллы Поповой. Фото: ВОУНБ

«ЗВУКИ БРОДВЕЯ»

В программе концерта - хиты из самых популярных бродвейских и российских мюзиклов, голливудских блокбастеров и советских музыкальных комедий. «Вестсайдская история», «Чикаго», «Призрак Оперы», «Иисус Христос - суперзвезда», «Кошки» и многое другое - в одном великолепном концерте.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

24 января в 18.30. Билеты: 200 - 1300 руб. 6+

Не пропусти!

«ИМПЕРАТОРСКАЯ ЧЕТА» - ВОЛГОГРАДСКИЙ ОТВЕТ «МАТИЛЬДЕ»

В конце января ансамбль старинной музыки «Конкордия» покажет премьеру новой хоровой программы «Императорская чета» - это своеобразный ответ скандально нашумевшему и спорному сюжету фильма «Матильда». Зрители услышат историю любви, рассказанную воспитательницей Николая II госпожой Олленгрэн.

В программе английский «Вечерний звон» сольется со знаменитым русским вариантом под звон серебряных колоколов из коллекции Михаила Рубцова. Также прозвучат русские и английские старинные певческие миниатюры, серенады и духовные стихи. Автор и режиссер - лауреат международных конкурсов Нина Стукановская.

Волгоградконцерт, ул.Чуйкова, 4а, вход со стороны Волги, т. (8442) 50-50-09.

Премьера! 29 января в 19.00. Билеты: 200 руб. 6+