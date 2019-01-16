Волгоград - «лидер» по числу недовольных жизнью горожан

В последнее время люди часто жалуются: мол, медицина плохая, денег мало, цены высокие и вообще жизнь - не сказка. И такое можно услышать в любом городе России. В тоже время где-то недовольных больше, а где-то меньше. Вот специалисты Финансового университета при Правительстве РФ и решили узнать, где ж на Руси больше живет оптимистов, а где пессимистов. Для этого провели исследование в 76-ми городах страны с населением более 250 тысяч человек. Везде и всем задавали одни и те же вопросы: «Насколько вы довольны своей жизнью? и Уверены ли вы в своем завтрашнем дне?». Не думаю, что итоговый рейтинг удивит волгоградцев: наш город опять в аутсайдерах, и занимает 74-ю строчку!

ПЕССИМИСТОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Признаться честно: экономическая ситуация в последние годы нестабильная и поводов для радости не много. Отсюда и снижение числа россиян довольных жизнью. Если в 2014-2015 годах доля полностью или в основном довольных жизнью людей в стране в среднем составляла 83%, то по итогам 2018-го уже 81%.

В числе счастливцев, что не удивительно, люди с высоким доходом и молодежь.

Если рассматривать ситуацию по городам, то больше всего довольных жизнью живет в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре. В ТОП-5 «городов-пессимистов» попали Саратов, Омск, Магнитогорск, Барнаул и Волгоград.

При этом в Волгограде насчитали 76% довольных жизнью. Но, если сравнивать с другими, это очень мало. Например, в соседнем Краснодаре этот показатель составляет 84%, в Астрахани - 82%, в Ростове - 79%.

Но есть и хорошая новость: в последние годы волгоградцы постепенно выходят из депрессионного состояния, и уже наметилась положительная динамика. Так, в 2008-м году число счастливых волгоградцев составляло всего 55%, а по итогам 2018-го довольных жизнью уже 76%.

А ЧТО ЗАВТРА?

Второй рейтинг, который по итогам исследования вывели эксперты, касался уверенности россиян в будущем своих предприятий. Волгоградцы и в этом плане оказались не оптимистичны. Только 69% опрошенных заявили, что уверенны в стабильной работе. С таким результатом Волгоград занял 67-е место в рейтинге из 76-ти городов. В тройке лидеров опять Тюмень, Грозный и Ярославль.