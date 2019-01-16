2019-01-16T17:20:52+03:00
Происшествия

Папа убитого в школе Волгограда мальчика добился возбуждения дела на учителей и врачей

Дело завели только после того, как Владимир Микулин попал на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
За смерть Ильи Микулина так никто и не ответил.За смерть Ильи Микулина так никто и не ответил.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Этого Владимир Микулин добивался больше года. Сына Илью мужчина потерял еще в октябре 2017-го. Мальчика по неосторожности зарезал ножом на перемене его школьный товарищ. Все это время отец пытался восстановить справедливость – привлечь к ответственности педсостав школы 85, в стенах которой произошла трагедия. Владимир считал, что педагоги халатно отнеслись к своим обязанностям и не досмотрели за детьми. Непрофессионально, по мнению Владимира, действовали и медики, которые приезжали на вызов. Только после того, как папа Ильи Микулина попал на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ст. 293 ч.2 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Напомним, эта трагедия произошла 25 октября 2017 года. В материалах дела указано, что все случилось примерно в 13.05 – после перемены 5 урока в 85-й школе Дзержинского района. Подростки хвастались ножами-бабочками, которые принесли в школу из дома. Что точно произошло, и где в этот момент были взрослые, и хочет установить Владимир Микулин, потому что ранее в деле было много несостыковок. Расходились показания свидетелей. Известно только, что в коридоре на третьем этаже здания, рядом с учебными кабинетами, Илья Микулин напоролся на нож, который проткнул ему грудную клетку. Мальчишка умер в луже крови на полу в школьном туалете - уже на 2 этаже школы. Туда ему помогли дойти одноклассники. Там мальчишки вытащили нож и выкинули в окно.

- Смерть несовершеннолетнего стала возможной в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МОУ СОШ 85 своих профессиональных обязанностей по обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, - говорится в уголовном деле, которое возбудили 14 января 2019 года. Так же следователи считают, что Илья мог умереть в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медработниками службы скорой помощи: напомним, на вызов сначала приехала обычная скорая, а не реанимобиль. Мальчика вовремя не перевезли в реанимацию стационара. Лишь во второй раз на вызов отправили реанимационную бригаду. Спасти ребенка уже не удалось.

Дело сначала возбудили по факту смерти мальчика. Признав, что это был несчастный случай, никого не наказали. Администрация школы и медики отделались выговорами.

- Я верю, что это была детская шалость и неосторожность. Но это не отменяет халатности взрослых. Они должны были смотреть за детьми, но те были предоставлены самим себе, - повторяет Владимир «КП-Волгоград».

В октябре 2018-го года Дзержинский суд Волгограда присудил выплатить семье погибшего мальчика полмиллиона рублей в качестве компенсации. Но комитет по образованию подал апелляцию, и денег Микулины так и не получили. Удастся ли наказать кого-то в рамках нового уголовного дело? Родители очень надеются, что да.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградцы увидят картины Виктора Цоя
2 года 10 месяцев колонии-поселения: волгоградский облсуд оставил вердикт Булатову без изменений
В 2019-м волгоградские фермеры получат 244 миллиона рублей на развитие хозяйств
Маршрутчики жестоко избили водителя автобуса в Волгограде
Убегала в крови: пожилой астраханец едва не зарезал свою молодую жену
На юге Волгограда подкрасят воду в батареях
В 2019-м в Волгоградской области обновят семь плотин и дамб
Волгоградец поджег похоронное агентство, чтобы убрать мелкого конкурента
Съехавшая в кювет фура создала пробку на Саратовской трассе
На Волгоградскую область идет снежная буря
В Палласовском районе временно ограничили движение на трассах
В Астрахани продают место на кладбище за 2,5 миллиона рублей
Волгоградец угнал такси, чтобы покрасоваться перед дамой
Из-за тумана в волгоградском аэропорту задерживается несколько рейсов
Астраханец получил 8,5 лет тюрьмы за подготовку теракта
В этом году в Волгограде сдадут в эксплуатацию 17 проблемных многоэтажек
В Волжском водитель сбил пешехода на «зебре» и сбежал
В Волгограде нашли новогодние подарки с «просрочкой»
Лишают лицензии обанкротившуюся УК в Волгограде
Волгоградка морила голодом своего 12-летнего сына
На севере Волгограда маршрутка врезалась в троллейбус
Артемы и Полины: в Волгограде назвали самые популярные имена новорожденных
Волгоградским селам на улучшение жизни дадут 5,5 миллиардов рублей
Ефрейтор из Камышина победила в армейском песенном конкурсе