Папа убитого в школе Волгограда мальчика добился возбуждения дела на учителей и врачей

Этого Владимир Микулин добивался больше года. Сына Илью мужчина потерял еще в октябре 2017-го. Мальчика по неосторожности зарезал ножом на перемене его школьный товарищ. Все это время отец пытался восстановить справедливость – привлечь к ответственности педсостав школы 85, в стенах которой произошла трагедия. Владимир считал, что педагоги халатно отнеслись к своим обязанностям и не досмотрели за детьми. Непрофессионально, по мнению Владимира, действовали и медики, которые приезжали на вызов. Только после того, как папа Ильи Микулина попал на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ст. 293 ч.2 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Напомним, эта трагедия произошла 25 октября 2017 года. В материалах дела указано, что все случилось примерно в 13.05 – после перемены 5 урока в 85-й школе Дзержинского района. Подростки хвастались ножами-бабочками, которые принесли в школу из дома. Что точно произошло, и где в этот момент были взрослые, и хочет установить Владимир Микулин, потому что ранее в деле было много несостыковок. Расходились показания свидетелей. Известно только, что в коридоре на третьем этаже здания, рядом с учебными кабинетами, Илья Микулин напоролся на нож, который проткнул ему грудную клетку. Мальчишка умер в луже крови на полу в школьном туалете - уже на 2 этаже школы. Туда ему помогли дойти одноклассники. Там мальчишки вытащили нож и выкинули в окно.

- Смерть несовершеннолетнего стала возможной в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МОУ СОШ 85 своих профессиональных обязанностей по обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся, - говорится в уголовном деле, которое возбудили 14 января 2019 года. Так же следователи считают, что Илья мог умереть в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медработниками службы скорой помощи: напомним, на вызов сначала приехала обычная скорая, а не реанимобиль. Мальчика вовремя не перевезли в реанимацию стационара. Лишь во второй раз на вызов отправили реанимационную бригаду. Спасти ребенка уже не удалось.

Дело сначала возбудили по факту смерти мальчика. Признав, что это был несчастный случай, никого не наказали. Администрация школы и медики отделались выговорами.

- Я верю, что это была детская шалость и неосторожность. Но это не отменяет халатности взрослых. Они должны были смотреть за детьми, но те были предоставлены самим себе, - повторяет Владимир «КП-Волгоград».

В октябре 2018-го года Дзержинский суд Волгограда присудил выплатить семье погибшего мальчика полмиллиона рублей в качестве компенсации. Но комитет по образованию подал апелляцию, и денег Микулины так и не получили. Удастся ли наказать кого-то в рамках нового уголовного дело? Родители очень надеются, что да.