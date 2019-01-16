Нэнси Виейра и музыканты Сезарии Эворы снова выступят в Волгограде

- Нэнси, во-первых, мы очень рады, что ты возвращаешься в Волгоград. Это означает, что первое знакомство прошло удачно?

- С моего концерта в Волгограде прошло меньше года, я впервые пела в вашем городе в апреле 2018. Я тогда страшно волновалась и нервничала, потому что музыка Кабо Верде звучала здесь двадцать лет назад в исполнении Сезарии Эворы, и никто не знал, как примет меня город. Но стоило мне выйти на сцену, как я почувствовала огромную теплоту зрительного зала. Я много гастролирую и сразу чувствую, где просто вежливые аплодисменты, а где между артистом и зрителями возникает настоящая связь. Волгоградцы - фантастическая публика: чуткая, отзывчивая, восприимчивая и очень доброжелательная. После концерта люди спрашивали, когда я приеду снова, обнимали меня, благодарили. Такие эмоции не забываются, и я очень хочу испытать их снова. Поэтому я возвращаюсь.

Фото: Юрий Самадуров.

- Прошлой весной перед концертом ты собиралась погулять по Волгограду и посетить Мамаев курган. Удалось?

- Да, и это еще одно незабываемое впечатление моей жизни. Мамаев курган - уникальное, невероятное место, место великой скорби, но и великой силы. Я смотрела на монумент Родины-Матери и чувствовала себя песчинкой - и дело было даже не в грандиозных размерах, а в невероятном величии духа вашего народа. В каждой стране есть точки, где даже человек, совершенно не знающий истории, выросший в другой культуре, может понять все самое важное про другой народ. Не узнать, а именно понять, почувствовать. Я думаю, что в России одна из таких точек - это Мамаев курган. Чтобы понять, что такое русский человек, нужно приехать в Волгоград и подняться к Родине-Матери. Это навсегда меняет не только восприятие России, но и отношение к жизни вообще.

- Что ты имеешь в виду?

- Когда в следующий раз тебе захочется пожаловаться на жизнь, вспомни, какая ты счастливая - просто потому что у тебя нет необходимости брать в руки меч. Мы не воюем. Мы живем в мире. Не самом справедливом и безопасном, это правда. Но мы можем держать в руках не оружие, а детей. Это ли не счастье?

- А что скажешь о самом Волгограде?

Поначалу он меня оглушил. По меркам кабовердианского Минделу, откуда я родом, и португальского Лиссабона, где я сейчас живу, это огромный город. Больше миллиона жителей - это же десятая часть всей Португалии. А Москва - это полторы Португалии.

Я так мало времени провела в Волгограде, меньше чем в Москве. Но этого хватило, чтобы почувствовать разницу. Москва - это уже не просто город, это мегаполис, в каком-то смысле все равно что отдельная страна, как Гонконг, Нью-Йорк или Сан-Паулу в Бразилии. Она ошеломляет, сбивает с ног, и все, что ты успеваешь понять - это то, что люди вокруг несутся куда-то с бешеной скоростью. Остановиться - все равно что умереть. В Волгограде время движется более плавно, у людей есть минутка остановиться и поднять глаза в небо. Такой вот парадокс: жизнь за пределами мегаполисов труднее, в небольших городах меньше денег и меньше работы, а цены как в столице. Это общемировая история: столичные жители всегда и везде богаче тех, кто живет в провинции. Но если тебе нужны человеческие отношения, то искать их надо именно в таких городах, а не в богатых столицах. В конечном итоге, город создают не деньги и не шикарные дворцы, а люди. Так что, разумеется, я в восторге от Волгограда. И, кстати, от местной вяленой рыбы.

- Вот это сюрприз! Кабовердианцы как будто не жалуют рыбу, которая не приготовлена на огне…

- Просто наша рыба в основном морская, ее не вялят. А та, что я ела в Волгограде - речная, у нее совсем другой вкус, и она вся разная. Абсолютно потрясающий деликатес. А еще мне подарили банку меда, который оказался вовсе не медом, а арбузным сиропом. Волшебная штука, несколько раз здорово выручила меня во время простуды.

- Ты приедешь в феврале, надеюсь, обойдется без простуд.

- Я очень берегу себя перед концертами, чтобы ни в коем случае не подвести зрителей. Люди покупают билеты, ждут этого вечера, и я обязана дать им все лучшее, на что только способна. Кроме того, это еще и вопрос уважения к великой музыке, которую я исполняю. Надо быть в наилучшей форме, я не имею права разочаровать зал. Так что оденусь потеплее и постараюсь выложиться на все сто.

- На этот раз концерт пройдет в Доме офицеров. Это новая для тебя сцена. А будет ли новая музыка?

- Будет несколько новых песен, но обязательно будут и великие хиты из репертуара Сезарии. И я надеюсь, что волгоградцы, как и в прошлый раз, будут петь вместе со мной. Когда я вспоминаю, как зал подхватил Sodad и Bésame mucho, у меня мурашки по коже.

Фото: Юрий Самадуров.

- Февральская программа называется «Маленькая страна». Это дань уважения Островам Зеленого Мыса?

- Да, это название одной из самых известных кабовердианских песен - Petit Pays. Она как раз о том, что важны не размеры твоей страны, а то, насколько у нее большая душа. Но мне нравится думать, что это относится и к людям. Так что можно, наверно, сказать, что эта программа - она прежде всего обо всех нас. Каждый человек - это целый маленький мир. Неважно, где ты живешь, сколько зарабатываешь, на какой машине ездишь. Тебя определяют не деньги и не социальный успех, а то, как ты смотришь на мир и людей вокруг себя.