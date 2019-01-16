Кампания А.С.-Авто предлагает выгодные условия покупки для корпоративных клиентов.

Мы готовы работать с любыми юридическими лицами и ПБОЮЛ, будем рады принять участие в тендере на приобретение автомобилей, выслушать Ваши предложения и подготовить наиболее приемлемые для Вас условия.

Специальные условия приобретения автомобилей для корпоративных клиентов рассчитываются исходя из категории, в которую они входят и количества приобретаемых автомобилей.

КАТЕГОРИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Группа А - юр. лица приобретающие автомобили Kia для внутренних нужд.

Для данной группы сумма скидки зависит от количества приобретаемых автомобилей.

Группа В – федеральные, местные и муниципальные органы власти и учреждения, а так же посольства разных стран на территории РФ.

Предоставляем максимальную скидку вне зависимости от количества автомобилей.

Группа С – Компании, приобретающие автомобили KIA для оказания транспортных услуг (лизинговые компании, прокат автомобилей, краткосрочная аренда, услуги такси, автошколы)

Предоставляем максимальную скидку вне зависимости от количества приобретаемых автомобилей.

Группа D – СМИ (теле- и радиовещательные компании, информационные агентства и издательские дома) если использование ими автомобилей KIA будет полезно для восприятия бренда.

Группа Е – Особо важные персоны, сотрудники Посольств и Дипломаты.

Данные клиенты могут приобрести на специальных условиях с максимальной скидкой не более 1 автомобиля в год.

Группа G- партнеры, сотрудники корпоративных клиентов KMR, сотрудники Дилеров.

Клиент, входящий в данную группу, может приобрести не более 1 автомобиля в год.

Партнеры KMR:

1. Газпромбанк

2. ВТБ-24

3. Сбербанк России

4. Русфинансбанк

5. Филиалы КМР

Сотрудники Корпоративных клиентов

1. ВЭБ Лизинг

2. Европлан

3. Каркаде

4. Эллада Интертрейд

5. Автотор Холдинг

Сотрудники дилеров:

Сотрудники официальных дилерских центров KIA, имеющие стаж работы в данной компании не менее 6 (шести) месяцев.

*Список Партнёров и Сотрудников корпоративных клиентов может быть изменен в течение года.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

С каждым корпоративным клиентом работает персональный менеджер, который проконсультирует по любым вопросам связанным с приобретением автомобиля:

- Поможет выбрать оптимальный для Вас автомобиль

- Проведет тест-драйв

- Подберет удобный способ оплаты (наличный или безналичный расчет, кредит, лизинг)

- Поможет оформить необходимые документы

- Полностью проконтролирует движение Вашего заказа

- Поможет определиться с выбором дополнительного оборудования

- Будет информировать Вас и Ваших сотрудниках о новинках, проводимых нами акциях и сервисных компаниях

Менеджер по корпоративным продажам ООО «А.С.-Авто» Елена Кожахметова

Контакты:

Телефон: +7 (8442) 602-333 ext. 169

Мобильный: +7 (961) 686-91-07

e-mail: evkozhahmetova@asauto.ru

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