Кампания А.С.-Авто предлагает выгодные условия покупки для корпоративных клиентов
Кампания А.С.-Авто предлагает выгодные условия покупки для корпоративных клиентов.
Мы готовы работать с любыми юридическими лицами и ПБОЮЛ, будем рады принять участие в тендере на приобретение автомобилей, выслушать Ваши предложения и подготовить наиболее приемлемые для Вас условия.
Специальные условия приобретения автомобилей для корпоративных клиентов рассчитываются исходя из категории, в которую они входят и количества приобретаемых автомобилей.
КАТЕГОРИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Группа А - юр. лица приобретающие автомобили Kia для внутренних нужд.
Для данной группы сумма скидки зависит от количества приобретаемых автомобилей.
Группа В – федеральные, местные и муниципальные органы власти и учреждения, а так же посольства разных стран на территории РФ.
Предоставляем максимальную скидку вне зависимости от количества автомобилей.
Группа С – Компании, приобретающие автомобили KIA для оказания транспортных услуг (лизинговые компании, прокат автомобилей, краткосрочная аренда, услуги такси, автошколы)
Предоставляем максимальную скидку вне зависимости от количества приобретаемых автомобилей.
Группа D – СМИ (теле- и радиовещательные компании, информационные агентства и издательские дома) если использование ими автомобилей KIA будет полезно для восприятия бренда.
Группа Е – Особо важные персоны, сотрудники Посольств и Дипломаты.
Данные клиенты могут приобрести на специальных условиях с максимальной скидкой не более 1 автомобиля в год.
Группа G- партнеры, сотрудники корпоративных клиентов KMR, сотрудники Дилеров.
Клиент, входящий в данную группу, может приобрести не более 1 автомобиля в год.
Партнеры KMR:
1. Газпромбанк
2. ВТБ-24
3. Сбербанк России
4. Русфинансбанк
5. Филиалы КМР
Сотрудники Корпоративных клиентов
1. ВЭБ Лизинг
2. Европлан
3. Каркаде
4. Эллада Интертрейд
5. Автотор Холдинг
Сотрудники дилеров:
Сотрудники официальных дилерских центров KIA, имеющие стаж работы в данной компании не менее 6 (шести) месяцев.
*Список Партнёров и Сотрудников корпоративных клиентов может быть изменен в течение года.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
С каждым корпоративным клиентом работает персональный менеджер, который проконсультирует по любым вопросам связанным с приобретением автомобиля:
- Поможет выбрать оптимальный для Вас автомобиль
- Проведет тест-драйв
- Подберет удобный способ оплаты (наличный или безналичный расчет, кредит, лизинг)
- Поможет оформить необходимые документы
- Полностью проконтролирует движение Вашего заказа
- Поможет определиться с выбором дополнительного оборудования
- Будет информировать Вас и Ваших сотрудниках о новинках, проводимых нами акциях и сервисных компаниях
Менеджер по корпоративным продажам ООО «А.С.-Авто» Елена Кожахметова
Контакты:
Телефон: +7 (8442) 602-333 ext. 169
Мобильный: +7 (961) 686-91-07
e-mail: evkozhahmetova@asauto.ru
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