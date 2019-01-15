Защита по всем правилам: на Гремячинском ГОКе реализуются мероприятия по отработке безопасных методов и приемов выполнения работ

На площадке строительства Гремячинского ГОКа регулярно проходят мероприятия по отработке безопасных методов и приемов выполнения работ, которые организуют сотрудники Управления промышленной безопасности и охраны труда «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Работники производственных участков отрабатывают навыки действий при наступлении аварийных ситуаций во время специальных тренировок, в которых также задействованы сотрудники военизированной горноспасательной части.

Сотрудники, трудовая деятельность которых происходит на высотных объектах, проверили свои знания безопасных методов и приемов выполнения работ на учебно-практическом занятии по выполнению работ на высоте, Во время тренировки они познакомились с современным оборудованием и средствами защиты от падения с высоты. В качестве практического примера инструкторы показали, как происходит эвакуация работника с высоты в случае его зависания.

Чтобы уберечь работников от вредных факторов шума, неизбежных на любом производственном предприятии, на Гремячинском комбинате реализуется программа «Защита слуха». Основные цели программы - снижение риска профессиональной заболеваемости по слуху, повышение культуры труда на предприятии, а также создание дополнительной мотивации работников к использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) слуха.

В разработке программы приняли участие сотрудники управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии «ЕвроХим-ВолгаКалия» и представители компании, оказывающей услуги по внедрению инновационных технологий в сфере обеспечения безопасности на производстве.

В рамках программы представители компании-подрядчика провели аудиты рабочих мест с вредными факторами шума. На основании полученных данных будут применяться конкретные решения по применению средств индивидуальной защиты, пройдут занятия по правильному применению СИЗ и обучению сотрудников контролю состояния слуха.

Важным дисциплинарным мероприятием, реализованным сотрудниками Управления промышленной безопасности и охраны труда «ЕвроХим-ВолгаКалия», стала установка анализаторов паров этанола на контрольно-пропускных пунктах промплощадки Гремячинского ГОКа.

Анализаторы представляют собой небольшие устройства, установленные у турникета контрольно-пропускного пункта. Анализатор не позволит открыть турникет, если в выдохе проходящего содержатся пары этанола, и тем самым препятствует проходу нарушителей на территорию промплощадки.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», входящая в структуру EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире, строит свою деятельность на высоких стандартах мировой промышленности. Компания не экономит на безопасности сотрудников, и неукоснительное соблюдение требований охраны труда занимает ведущее место в деятельности предприятия.

Напомним, в 2018 году за достижения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (IFA SHE Excellence Gold Medal) EuroChem Group AG награжден золотой медалью Международной ассоциации производителей удобрений (IFA).

Ведущая в мире отраслевая ассоциация награждает золотой медалью IFA SHE Excellence те компании, которые проводят оценку своей эффективности и принимают меры по четырем основным направлениям: показатели техники безопасности, информированность работников о технике безопасности, экологические показатели, а также энергосбережение и сокращение выбросов CO2.