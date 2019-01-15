В волгоградском планетарии прошел традиционный Русский бал

Этой городской традиции уже 7 лет, и желающих освоить новую культурную площадку с каждым годом становится все больше.

Классическая музыка, светские танцы, изящные салонные игры - современный бал стал уникальным явлением, к которому невозможно остаться равнодушным. В дверях волгоградского планетария гостей встретил почетный караул из воспитанников Казачьего кадетского корпуса им. К. И. Недорубова. Кадеты Волжской кадетской школы им. С. А. Солнечникова- участники Международного Кремлевского бала 2018 года - постоянные и любимые гости на мероприятиях ТГ "Русский бал". Но образцом подражания для них и предметом восхищения для остальных участников, как всегда, остаются солдаты роты Почетного Караула - визитная карточка города Волгограда и Русских балов.

Фото: Руслан Герасимов. Предоставлено организаторами "Русского бала".

В начале светского вечера гостей ждал сюрприз - колонный зал Планетария наполнился чарующими звуками арфы. Свое искусство дарила волгоградцам заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Амозова. Торжественный первый танец - полонез - сменялся менуэтом, вальсом, мазуркой, которые гости смогли освоить по видеоурокам и на репетициях с главным хореографом ТГ "Русский бал" Дмитрием Сидельниковым. Упрощенные версии классических танцев позволили участвовать в общем действии даже людям занятым и нетанцующим и подарили незабываемые впечатления.

Струнный квартет и флейта, балет и классический вокал украсили вечер, а изящные игры сделали его по-домашнему уютным и веселым. Новую культурную площадку высоко оценили присутствовавшие на XI Русском балу представители творческой интеллигенции, общественные и политические деятели: Предводитель Царицынского Дворянского Собрания Александр Богданов, заслуженный художник России Владислав Коваль, Председатель Царицынского генеалогического общества Евгений Астафьев, координатор проекта ЕР "Крепкая семья" Елена Вознесенская, представитель администрации Волгоградской области Сергей Машенцев.

Фото: Руслан Герасимов. Предоставлено организаторами "Русского бала".

Мероприятие организовано Творческой группой "Русский бал" (под покровительством Царицынского Дворянского Собрания) в сотрудничестве с АНО «Международный центр продвижения русского языка и культуры «ЦЕНТРУС» при финансовой поддержке Фонда Президентских Грантов. Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» выступило информационным партнером.

Следующее мероприятие проекта, XII Русский бал, состоится 12.05.2019 года в ДК ВГС (г. Волжский). Его подготовка проходит в тесном взаимодействии с Администрацией г. Волжского и руководством Кадетской школы им. С. А. Солнечникова, которой в мае 2019 года исполняется 25 лет.