2019-01-15T18:21:42+03:00
Общество

В Волгоградской области выросло число ВИЧ-инфицированных

В 2018-м впервые за долгие годы у волгоградцев выявили корь и коклюш
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В облздраве уверяют, что рост заболевания вызван ростом числа обследованных на ВИЧ. Фото Алена Кузьмина.В облздраве уверяют, что рост заболевания вызван ростом числа обследованных на ВИЧ. Фото Алена Кузьмина.
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В Волгоградской области в 2018-м году на 2,7% вырос уровень заболеваемости ВИЧ, на 3,5% - больше заболели сифилисом, и на 16,8% чаще выявляли педикулез. Такие не радостные цифры сегодня, 15 января, опубликовал Волгоградстат.

Правда, в облздраве уже отметили, что ситуация с ВИЧ в регионе не так критична. Да, действительно уровень заболеваемости вырос, но связано это с тем, что больше волгоградцев обследовали на инфекцию (освидетельствование прошли 661,5 тысячи жителей региона - на 2,1% больше, чем в 2017 году). При этом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе в 1,7 раза ниже, чем в России.

Почти во всех районах Волгоградской области, которые относятся к числу неблагополучных по ВИЧ, как раз в 2018-м показатель снизился. Например, в Городищенском районе – в 1,3 раза, Жирновском – в 1,9 раза, Ленинском – в 1,7 раза, Светлоярском – 1,2 раза, в городском округе - город Волжский – в 1,1 раза, а также в семи из восьми районах Волгограда: Советском – в 1,3 раза, Красноармейском – в 1,1 раза, Тракторозаводском – в 1,4 раза, Центральном – в 1,2 раза, Дзержинском – в 1,4 раза, в Ворошиловском – на 4,3% и Краснооктябрьском – на 3,4%.

А вот что действительно настораживает: в 2018-м в Волгоградской области впервые за долгие годы зарегистрировали два случая заболеваемости корью. Кроме того, у двух волгоградцев диагностировали эпидемический паротит (в 2017-м один случай). А еще в полтора раза увеличилось число заболевших коклюшем (18 случаев в 2018-м). Правда, рост этого заболевания прослеживался по всей стране - примерно в 2,1 раза. Хотя на сегодняшний день в Волгоградской области обеспечен 100% охват населения вакцинацией от коклюша.

Есть и положительные тенденции. Так, в регионе значительно снизился уровень заболеваемости гепатитами (в 2,4 раза), гриппом (на 23,3%), гонококковой инфекцией (на 20,8%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 7,6%), острыми кишечными инфекциями (на 3,1%) и туберкулезом (на 1,0%).

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