Астраханец нашел у деда в подвале мешок советских денег и создает из них картины-шедевры

Удивительные сюрпризы может преподносит судьба. Все началось с того, что Марина с Вячеславом решили продать дом давно умершего дедушки. Перед тем, как выставить на сайт объявлений, сделали там уборку: выгребли мусор из комнат и чердака и заглянули в подвал. В одном из углов они нашли мешок. Когда раскрыли – очень удивились. Старичок хранил в нем советские деньги. Видимо, надеялся, что когда-нибудь пригодятся. И не прогадал. Правда, пригодились не ему, а внукам.

- Сколько было там, не считали, - говорит Марина. - Что делать с этим богатством не знали. Взяли пару сотен с собой в Турцию и даже продали там за неплохие деньги немцам. Выкинуть рука не поднималась. Тогда муж предложил – давай я будут создавать из них картины. Он где-то видел в интернете, что так делают.

Вячеслав решил, что из под его руки будут выходить только шедевры, точнее, их денежные копии.

- Я посмотрел список самых дорогих картин в мире. Пока создал две «Крик» Мунка и «Дора Моар с кошкой» Пикассо. Сейчас тружусь над "Ирисами" Ван Гога.

Сейчас Вячеслав трудится над "Ирисами" Ван Гога. Фото героя публикации

Необычным творчеством 35-летний мужчина занимается на досуге по выходным, когда есть время. Никакого художественного образования у астраханца нет. Выучился на менеджера ресторанного бизнеса, а работает по евроремонту квартир. На одну картину уходит 400-500 купюр и три-четыре месяца работы. Вячеслав тщательно подбирает цветовую гамму. Семье даже пришлось ездить в Москву, чтобы докупить недостающие по колору купюры.

Свои два шедевра астраханец выставил на «Авито». За МУнка просит за 300 тысяч рублей, за Пикассо 350 тысяч рублей.

- Мы не знаем, сколько это на самом деле стоит, - говорит Марина. - Поставили цифру, в которую оценили работу. Снижать ее пока муж не готов. Говорит, что когда создаст с десяток картин, тогда можно и по 100 тысяч продавать. Жаль, что пока никто не заинтересовался. Но картина кушать не просит. Думаю, что хозяин им в итоге найдется.

Одна работа создается 3-4 месяца. Фото героя публикации