2019-01-15T16:09:23+03:00
Общество

О безопасной эксплуатации газовых приборов

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают о правилах пользования газовыми приборами
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Заключите договор со специализированной организацией для проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования. Фото: «Газпром газораспределение Волгоград».Заключите договор со специализированной организацией для проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования. Фото: «Газпром газораспределение Волгоград».
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В настоящее время жители города и области стали более пристально относиться к газовому оборудованию и чаще вызывать аварийную бригаду при подозрении запаха газа. Происшествия, связанные с утечкой бытового газа, в основном случаются из-за грубых нарушений правил эксплуатации газового оборудования, использования изношенных газовых приборов, осуществления их самостоятельного монтажа или ремонта.

Почувствовав запах газа, нужно незамедлительно открыть все окна, закрыть газовый кран, не включая и не выключая при этом свет или какие-либо электрические приборы (даже телефон), покинуть помещение и вызвать из незагазованного места аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона).

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, следует:

- строго соблюдать правила по безопасному использованию газа;

- не производить самовольную установку, замену и ремонт газового оборудования;

- содержать газовое оборудование в чистоте;

- следить за исправностью работы газового оборудования;

- заключить договор со специализированной организацией для проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования.

УГАРНЫЙ ГАЗ – ТИХИЙ УБИЙЦА

Более характерным для данного сезона происшествием является отравление угарным газом, образующимся при работе газовых приборов. В первую очередь это касается газовых колонок, котлов и печей. Отравления происходят при нарушениях естественной тяги или ее полном прекращении. Продукты сгорания попадают в помещение, что приводит к несчастью. Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой и вентилятор в вентиляционном канале! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки, даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале, приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания».

Телефон для справок: (8442) 24-88-88.

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