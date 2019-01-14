Какие дороги отремонтируют в Волограде в 2019 году

С ГЛАВНЫХ - НА ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Среди общей массы не очень радостных новостей января это сообщение от волгоградских чиновников будет приятно читать всем без исключения. В Волгограде продолжат массовый ремонт дорог. По данным мэрии, в городе обновят около 40 улиц. Это около 30 километров дорожного полотна.

Если в 2017-2018 годах каток работал на основных магистралях, то в 2019 дорожники придут на второстепенные улицы, многие из которых не видели асфальтоукладчик несколько десятков лет. В планах отремонтировать самые «тяжелые» объекты: в Тракторозаводском районе: улицы Героев Шипки, Гроссмана, Клименко, в Краснооктябрьском улицы Поддубного, Кузнецова, Тряскина, в Дзержинском районе: улицы Полоненко, Полины Осипенко, в Ворошиловском: Огарева, Академическая, Автотранспортная, в Советском районе: улица Автомобилистов, в Кировском районе: улицы Рабочая, Тополевая, В Красноармейском районе улица Гремячинская.

Капитально отремонтируют улицу Медвежьегорскую. Такое внимание она заслужила после того, как по ней проехал губернатор Волгоградской области, когда направлялся на ликвидированную свалку в Кировском районе. Камазы почти полностью убили асфальт, так что дорогу будут делать практически с нуля.

Среди серьезных объектов также улица Героев Тулы. Эта дорога - выезд из Волгограда в сторону Волжского. Ремонт начали еще в прошлом году. Укрепили основание дороги, сделали ливневку, обновили коммуникации. которые располагались под ней. Как только позволит погода, бригады продолжат работы. Обновят полотно (уложат два слоя асфальтобетона), расширят проезжую часть до 15 метров. Подрядчик по контракту также обязан сделать тротуар с велодорожками, газон на прилегающей территории. В плане реконструкции новые фонари и даже система полива для газона.

Еще один объект будут ремонтировать для жителей комплекса Санаторный в Кировском районе. А именно - улицу Пожарскую от улицы Санаторная до Засекина. Так что выезд с ЖК будет удобным.

РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ

Сейчас специальные отделы администрации готовят документы для проведения конкурсов. Все для того, чтобы уже к теплу подрядчики вышли на улицы с техникой.

Кстати, одновременно с новыми объектами многим подрядным организациям придется заняться старыми «долгами». Весна еще не пришла, а многие недавно отремонтированные дороги начали «таять». Особенно много претензий у водителей к качеству полотна на 2-й Продольной.

У всех дорог, которые сделаны с 2015 года, есть гарантия 4 года. То есть подрядчик должен за свой счет устранить недостатки полотна.

- Сейчас мы работаем только с зарекомендовавшими себя компаниями. Так что обычно подрядчик сам инспектирует свои объекты и при хорошей погоде ремонтирует заново. Также ведет свой контроль и «Комдрострой». Если подрядчик «не заметил» дыр, то мэрия направляет претензию фирме. Если ямы остались, то тогда действуем через судебные органы, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Латать дыры на новых дорогах начнут не раньше весны, чтобы не укладывать асфальт в снег.