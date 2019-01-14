На третий день гололеда волгоградские дворы вышли чистить две тысячи дворников

После обильного снегопада, а следом за ним ледяного дождя Волгоград превратился в сплошной каток. Для многих вогоградцев хождение по скользким дорожкам закончилось в травмпункте. Например, по данным регионального представителя ОНФ Сергея Горбунова, только в травмпункт Тракторозаводского района ежедневно сейчас обращается порядка 40 пострадавших с травмами, характерными при падении на гололеде.

По таким ступеньках попробуй спустись и не упади... Фото ОНФ Волгограда.

Хотя в администрации Волгограда уверяют, что коммунальщики в эти дни работали в усиленном режиме. Но тут же признаются, что только сегодня утром 14 января на уборку от наледи во дворах отправились около 2 тысяч дворников и свыше 160 сотрудников районных коммунальных служб. Они посыпают песко-соляной смесью дорожки в парках, скверах, расчищают ступени у входных групп и наледи во дворах.

Впрочем, в минувшие выходные город тоже убирали. Говорят, тоже усиленно.

- За выходных дорожные службы обработали от наледи противогололедными средствами 100 тысяч квадратных метров тротуаров вдоль проезжей части. Высыпали свыше 85 тонн сыпучих реагентов. Посыпали улицы Ангарская и Историческая, Николая Отрады и Ополченская, Богомольцев и Еременко, Кирова и 64-й Армии, Казахская и Электролесовская, Калининградская и Рабоче-Крестьянская, Елецкая и Академическая, Комсомольская и Фадеева, проспекты Жукова, Ленина, Героев Сталинграда, шоссе Авиаторов и бульвар Энгельса, - отчитываются в мэрии.

Уверяют, что за работой коммунальщиков жестко следят специалисты профильных подразделений администраций районов и города. И, если находят нарушения, направляют уведомления в УК, а затем еще раз осматривают уже вместе с управляющей организацией. Тех, кто игнорирует предписания, штрафуют (штраф, к слову, от 20 до 30 тысяч рублей).

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Активисты Общественного народного контроля и эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» тоже решили проверить, как справляются с уборкой от наледи волгоградские коммунальщики.

Во многих дворах снег и не пыталлись расчищать... Фото ОНФ Волгограда.

- Основные автомобильные магистрали Волгограда и региональные трассы очищены хорошо и находятся в удовлетворительном состоянии, - говорят ОНФовцы. - Хотя по некоторым улицам снежные навалы занимают порой львиную долю дорожного полотна. Так, по дорога по улице Таращанцев фактически стала однополосной из-за глыб льда вдоль обочин.

Расчисткой тротуаров активисты вообще остались недовольны.

- Пешеходную дорогу по улице Титова горожане вынуждены обходить по зеленой зоне, держась за ограждение, потому что на самой улице сплошной лед. Такая же ситуация на улице Симонова, Шекснинской, Ватутина, Новоремесленной. Не очищены, не посыпаны песком подходы к поликлиникам №1, №2 и №20, школе №30 на улице Никопольской, детскому саду №32 на улице Космонавтов, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном ОНФ.

А вот такую картину запечатлелли в Волгограде активисты ОНФ.

- Кроме того, силы коммунальщиков неправильно распределяют. Мы наблюдали как пять человек посыпали улицу Советскую, при этом улица Краснознаменская осталась не обработана совсем.

ВАЖНО!

По вопросам ненадлежащей уборки двора жителям следует обращаться в районную администрацию или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда – по каждому обращению в отношении обслуживающей организации будет проведена проверка.

В ближайшие дни погода в Волгограде не изменится, поэтому жителей просят быть максимально аккуратными на дорогах и тротуарах.