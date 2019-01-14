Курс на ЗОЖ: за три года волгоградцам построят два ФОКА, футбольный манеж, бассейн и 15 спортплощадок

По последним данным, в Волгоградской области каждый третий житель занимается спортом. А если точнее - более 844 тысяч человек (из них 457 тысяч - дети до 18 лет, и 387 тысяч - в возрасте от 19 и старше. Вроде бы и не плохие показатели. Среди регионов России по приверженности ЗОЖ наша область занимает 16-ю позицию (из 85-ти). Но Волгоградская область всегда считалась кузницей спортсменов, надо возвращать себе лидирующие позиции.

Фото администрации ВО.

- К 2024 году число занимающихся спортом волгоградцев должно приблизиться к 55% от всего населения региона, - такую перспективную задачу недавно озвучил глава облспорткомитета Александр Глинянов.

«Было бы, где заниматься…», - часто сетуют волгоградцы. Вот этот «пробел» власти и решили исправлять. Активно. И за ближайшие три года - до 2022-го - решено построить в Волгоградской области более 30-ти новых спортивных объекта. На эти цели власти уже выделили порядка 735 миллионов рублей.

КАЖДОМУ РАЙОНУ ПО СПОРТПОЩАДКЕ

На что потратят бюджетные миллионы?

- Строить будем поэтапно, - уточняют в областной администрации региона.

В планах на 2019-й: построить и открыть 13 малых спортплощадок в Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Городищенском и других районах.

Напомним, с 2014 года в регионе уже построено более ста спортсооружений, в том числе 32 многофункциональные спортплощадки в Волгограде и районах области.

Также в 2019 году стартует второй этап модернизации стадиона «Темп» в Красноармейском районе и закончат возведение ФОКа «Восход» в Волжском.

Будут заканчивать стадионы «Трактор» в Волгограде и «Урожай» в Городище.

А на стадионе "Урожай" в Городище обещают завершить ремонт трибун и подтрибунных помещений.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, о ремонте городищенского стадиона жители попросили губернатора еще весной 2016-го. Тогда же он дал поручение, и в 2018-м здесь закипела работа. За год успели сделать новые беговые дорожки, уложить новое искусственное поле, установить новые тренажеры и сдеать площадку для сдачи норм ГТО. Осталось восстановить трибуны и подтрибунные помещения.

В 2019-м наконец-то начнутся работы по преображению Дворца спорта, которые в прошлом году Облсовпроф безвозмездно передал области. Работы там предстоит много и не на один год. Там приведут в порядок не только зал, но и сделают каток, для чего установят холодильные установки. Но это позже.

А пока, даст Бог к лету 2019-го, во Дворце спорта смогут приступить к занятиям первые группы по борьбе и художественной гимнастике.

В рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» — в этом году в Волгоградской области построят еще три универсальные спортплощадки в Волгограде и Палласовском районе. Также в 2019-м планируют запустить в работу бассейн в Старополтавском районе и спортивно-тренировочный центр в Котельниково, где работы уже вышли на финишную прямую.

НОВЫЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ И КРЫТЫЙ МАНЕЖ

К 2020-му намерены построить два новых ФОКа открытого типа (то есть под открытым небом) - Волгограде и Средней Ахтубе. В них будут и беговые дорожки для легкоатлетов, и футбольные поля, и площадки для игровых видов спорта и комплект уличных тренажеров.

А еще в регионе появятся два новых футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом (помимо «Зенита», где также обещают сделать подогрев) и крытый футбольный манеж.

- Возведение компактных ФОКов и центров для массового спорта запланировано и на 2021 год. За это время планируем обновить и инвентарь в спортшколах области, - делятся планами с «КП-Волгоград» в облспорткомитете.