2019-01-11T15:25:41+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 26-летняя женщина изрезала вены на глазах у детей и нарисовала на лбу крест кровью

Она раздела восьмимесячного ребенка на морозе
Екатерина МАЛИНИНА
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Накануне женщина поссорилась с мужем. Фото: соцсетиНакануне женщина поссорилась с мужем. Фото: соцсети
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ЧП произошло 10 января в городе Котельниково Волгоградской области. 26-летняя Светлана вместе с восьмимесячным сыном пришла к обеду за дочкой в школу. Девочка удивилась: она обычно оставалась после уроков на продленку. Но мама объяснила, что они все вместе идут к бабушке. Но до родственницы троица не дошла. Волгоградка свернула в заброшенное здание. Раздела сына (на улице было около 12 градусов мороза), сняла с него крестик, с дочки сняла сережки. Затем достала из брюк ножницы и полоснула ими по руке. После чего нарисовала кровью крест у себя на лбу.

Семилетняя девочка просила маму перестать, но женщина не обращала на нее внимания и была словно в трансе. Ребенок отбросил ногой в сугроб ножницы, которые уронила мать, и бросился к отчиму - все происходило недалеко от их дома. Мужчина вызвал "скорую" и пытался согреть сына и успокоить жену до приезда медиков.

Врачи сообщили о ЧП в полицию. Женщину отвезли в психиатрическую больницу, а замерзшего младенца доставили в больницу №7. Первоночальные данные о резаных ранах у ребенка не подтвердились.

- В медицинское учреждение привезли мальчика с не угрожающей жизни раной на шее (повреждены кожные покровы), нанесенной неопределенным предметом. Ребенку наложен шов, состояние стабильное, средней степени тяжести. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей, проходит лечение в инфекционном отделении ГБУЗ "ВОДКИБ", проводится антибактериальная и симптоматическая терапия, - рассказали "КП-Волгоград" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Дело в ближайшее время передадут в следственный комитет.

Перед ЧП Светлана серьезно повздорила с мужем. На своей странице в соцсетях молодая женщина написала: "Чем ближе ты к своему счастью, тем больше преград. Ты в силах справится со всем". Видимо, не справилась. Известно, что семья характеризуется положительно.

*имя изменено

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