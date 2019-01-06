2019-01-06T19:01:07+03:00
Общество

Крутили педали, катались и дрались: в Волгограде устроили зимние забавы

В спортивных состязаниях приняли участие более двух тысяч волгоградцев [фоторепортаж]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кто сказал, что зима не время для велосипедных "покатушек"?Кто сказал, что зима не время для велосипедных "покатушек"?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

6 января в Волгограде прошел под девизом «#Вместе теплее»! И тем, кто присоединился к спортивным зимним забавам, которые устроили в городе, было действительно весело и тепло. Я бы сказала даже жарко. Волгоградцы сегодня активно сгоняли накопленные за новогодними столами жиры, и поднимали настроение себе и окружающим.

Этот день прошел под девизом «#Вместе теплее»! Было даже жарко! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этот день прошел под девизом «#Вместе теплее»! Было даже жарко!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Начался этот спортивный день с рождественского забега, в котором приняли участие сотни горожан в карнавальных костюмах.

Смешные и задорные они наполнили город праздничным настроением. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Смешные и задорные они наполнили город праздничным настроением.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники велопарада зажигали окружающих своим праздничным настроением. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники велопарада зажигали окружающих своим праздничным настроением.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затем эстафету зимних волгоградских игр перехватили велосипедисты. Почти 250 волгоградцев сели сегодня на своих железных коней и устроили «покатушки» по центральной улице города.

От Царицынской оперы по Первой продольной до главной елки города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

От Царицынской оперы по Первой продольной до главной елки города.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Их озорное настроение шлейфом катилось за ними, заражая окружающих.

Ну и какой новогодний парад без Деда Мороза? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ну и какой новогодний парад без Деда Мороза?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конечной остановкой велопарада стала площадь Павших Борцов.

Всего в велопараде приняли участие почти 250 волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всего в велопараде приняли участие почти 250 волгоградцев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Здесь гостей уже ждали веселые зимние забавы. Развлечения подготовили и для детворы, и для взрослых. Были здесь и импровизированные «бои без правил», и сказочный боулинг, и надувной сноуборд.

Почти бои без правил, только без проигравших и побежденных. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почти бои без правил, только без проигравших и побежденных.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А вы играли в надувной боулинг? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А вы играли в надувной боулинг?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Можно было даже покататься с ветерком в санях Деда Мороза.

Только в эти дни можно встретить на дорогах сани рядом с ведосипедом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Только в эти дни можно встретить на дорогах сани рядом с ведосипедом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всего в зимних спортивных играх, по данным администрации Волгограда, приняли участие более 2 тысяч человек.

С таким сноубордом и снега не надо. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С таким сноубордом и снега не надо.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Со сцены гостей праздника развлекали творческие коллективы. Ну и, конечно, не обошлось без главных персонажей этих дней - Деда Мороза и Снегурочки.

А ну ка, зажигай! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А ну ка, зажигай!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А вечером площадь Павших Борцов закружилась в хороводе. Здесь стартовал фестиваль «Ночь перед Рождеством». Волгоградцев зовут колядовать, можно поучаствовать и в рождественских гаданиях, а также сделать зимние снимки с собаками породы хаски в праздничной фотозоне. В конце праздника волгоградцев ждет розыгрыш призов от партнеров.

Завтра, 7 января на площади Павших Борцов гости праздника окунутся в атмосферу Японии и Голландии. В трехчасовой программе: театрализованные постановки, танцевальные и музыкальные выступления, игры, шуточные лотереи и многое другое.

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