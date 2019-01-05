2019-01-05T18:19:16+03:00
Звезды

Илья Авербух намерен судиться с астраханскими мошенниками-фигуристами

Известный продюсер ледовых шоу обратился к и.о. губернатору Астраханской области с требованием разобраться с аферистами из мнимых ледовых спектаклей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На ледовое шоу по приглашению губернатора пришли 4 тысячи детей. Фото администрации Астраханской области.На ледовое шоу по приглашению губернатора пришли 4 тысячи детей. Фото администрации Астраханской области.
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Обычное, на первый взгляд, новогоднее представление для детей, которое прошло в Астрахани, вдруг оказалось в эпицентре скандала. Речь идет о спектакле на льду «Снежная королева». На это необычное шоу пригласили четыре тысячи детей.

«Сегодня в астраханском спорткомплексе «Звездный» ожила на льду любимая всеми сказка Ганса Андерсена. По приглашению и.о. главы Астраханской области Сергея Морозова первыми зрителями стали дети-сироты, детки из многодетных и малоимущих семей, воспитанники учреждений соцзащиты», - отчитались в администрации региона по прошествии первого спектакля.

И дело даже не в том, что ледовое шоу оказалось скучным и совсем не сказочным, из-за чего часть зрителей покинула зал еще в середине представления. И даже не в том, что вместо льда арена была покрыта пластиком, ведь катались артисты все равно на коньках. А дело в том, что заявлен этот спектакль был, как праздничное шоу с именитыми звездами цирка и фигурного катания из проектов ROYAL CARIBIAN, ImperialIceStars и Ильи Авербуха

Вот только сам продюсер ледовых шоу Илья Авербух узнал об этом представлении совершенно случайно. И никакого отношения к нему ни он сам, ни его сотрудники не имели. В порыве гнева он написал открытое обращение к и.о. губернатору Астраханской области Сергею Морозову и его подчиненному министру соцзащиты региона Олегу Петелину:

averbukhofficialaverbukhofficial
Я возмущен и раздосадован той информацией, которую я получил из Астрахани. Я обращаюсь к Олегу Петелину и и.о. губернатора Астраханской области Сергею Петровичу Морозову. Невольно вы оказали содействие мошенникам. Никаких представлений Ильи Авербуха в Астрахани не проводилось. Возможно, с использованием федеральных денег при вашей поддержке под моим именем состоялся спектакль, который не имеет ко мне никакого отношения. Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным. Наша компания не имеет отношения к проекту Отважное сердце ! Не ведитесь на уловки мошенников. Вся информация о наших спектаклях на сайте www.ice-show.ru
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«Я возмущен и раздосадован той информацией, которую я получил из Астрахани. Невольно вы оказали содействие мошенникам. Никаких представлений Ильи Авербуха в Астрахани не проводилось. Возможно, с использованием федеральных денег при вашей поддержке под моим именем состоялся спектакль, который не имеет ко мне никакого отношения. Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным».

Кстати, как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, потратили астраханские власти на эту «Снежную королеву» 3,2 миллиона бюджетных рублей.

Еще хуже, что сами астраханцы, которые побывали на этом ледовом шоу, оказались так разочарованы увиденным, что завалили сети гневными комментариями на эту тему, в том числе и под постом Ильи Авербуха:

«Полное разочарование. Жаль потраченных денег и времени», «Это было просто разочарование года... Такого ужаса я не видела никогда», «Да уж, это был позор! Дед Мороз даже коньки не одел, так и ходил по арене в сапогах»…

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