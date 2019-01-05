В Волгограде елку окружили креативные снеговики
Когда снега мало, а очень хочется слепить под елочкой снеговика, в ход идут все подручные материалы. Снеговик из подушек? Из труб? Из ящиков? А почему бы и нет. По крайней мере, сегодня, 5 января, на площади Павших Борцов в центре Волгограда можно было увидеть еще и не такие креативные арт-скульптуры. Это у главной елки прошел фестиваль под названием «Снеговик-2019».
Они такие разные...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Их слепили из того, что были...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А потом, что сепили, то и полюбили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Заданием для участников на этот конкурс как раз и было - сделать самого необычного, самого креативного, яркого и оригинального снеговика. придумывать и собирать своих «персонажей» волгоградцы начали еще в конце ноября, когда в Волгограде объявили о проведении фестиваля. Заявок поступило больше сотни - от школ и вузов, от больших компаний и маленьких фирм, от предпринимателей и простых творческих горожан. В итоге вокруг елки 5 января выстроились 139 снеговиков.
Русский снеговик он такой...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Снеговик на тройке с бубенцами - такое можно увидеть только в Волгограде на этом фестивале.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Квадратный снеговик? А почему бы и нет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С таким можно и в космос...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вот, например, снеговик - невеста в белом свадебном платье
Невесту, как положено, мужчины принесли на руках.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
а вот снеговик вратарь, и даже - гармонист.
А этого снеговика, видимо, с чемпионата мира по футболу навеяло.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Снеговик-почтовик, снеговик-регулировщик…
У посетителей фестиваля теперь много веселых фото с праздника.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Они «приехали» сюда на санях и колясках…
а кто-то и вовсе на самолете…
Залетные...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
и даже на квадрацикле…
Веселые и яркие, и очень оригинальные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ну и конечно, с такими веселыми снеговиками и участники фестиваля не скучали: пели и плясали и в хоровод зазывали…