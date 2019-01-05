В Волгограде елку окружили креативные снеговики

Когда снега мало, а очень хочется слепить под елочкой снеговика, в ход идут все подручные материалы. Снеговик из подушек? Из труб? Из ящиков? А почему бы и нет. По крайней мере, сегодня, 5 января, на площади Павших Борцов в центре Волгограда можно было увидеть еще и не такие креативные арт-скульптуры. Это у главной елки прошел фестиваль под названием «Снеговик-2019».

Они такие разные...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Их слепили из того, что были...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А потом, что сепили, то и полюбили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Заданием для участников на этот конкурс как раз и было - сделать самого необычного, самого креативного, яркого и оригинального снеговика. придумывать и собирать своих «персонажей» волгоградцы начали еще в конце ноября, когда в Волгограде объявили о проведении фестиваля. Заявок поступило больше сотни - от школ и вузов, от больших компаний и маленьких фирм, от предпринимателей и простых творческих горожан. В итоге вокруг елки 5 января выстроились 139 снеговиков.

Русский снеговик он такой...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снеговик на тройке с бубенцами - такое можно увидеть только в Волгограде на этом фестивале.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Квадратный снеговик? А почему бы и нет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С таким можно и в космос...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вот, например, снеговик - невеста в белом свадебном платье

Невесту, как положено, мужчины принесли на руках.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

а вот снеговик вратарь, и даже - гармонист.

А этого снеговика, видимо, с чемпионата мира по футболу навеяло.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снеговик-почтовик, снеговик-регулировщик…

У посетителей фестиваля теперь много веселых фото с праздника.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Они «приехали» сюда на санях и колясках…

а кто-то и вовсе на самолете…

и даже на квадрацикле…

Веселые и яркие, и очень оригинальные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ну и конечно, с такими веселыми снеговиками и участники фестиваля не скучали: пели и плясали и в хоровод зазывали…