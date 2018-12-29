Повышаем комфорт: «ЕвроХим-ВолгаКалий» открыл АБК СОФ

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая реализует проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, осуществляет переход от стадии строительства ГОКа к налаживанию производственного цикла добычи калийных солей и выпуску хлористого калия. К вводу в промышленное производство в ближайшее время планируется Сильвинитовая обогатительная фабрика (СОФ).

Основная задача компании - создавать достойные условия труда с целью обеспечить современный уровень культуры производства, сохранения здоровья работников, а также повышать производительность труда путем дополнительной мотивации и привлекательностью труда.

Так в конце этого года введено в эксплуатацию здание АБК СОФ, площадь застройки которого составляет 6450 кв.м.

Здание АБК фабрики построено в соответствии с требованиями строительных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм и правил, и имеет оптимальное размещение функциональных зон. Так на первом этаже размещаются: офисные, технические помещения и столовая. Для удобства персонала, столовая оснащена гардеробом. Второй этаж представлен офисными, бытовыми и лабораторными помещениями. Сотрудники лаборатории имеют отдельный вход в здание. На третьем этаже находится диспетчерский пункт управления фабрики с вспомогательными помещениями, гардеробами для рабочих. Также на уровне третьего этажа к зданию АБК примыкает теплый переход для обеспечения наилучшей функциональной связи АБК с производственными корпусами фабрики.

Отдельно хочется отметить состояние бытовых помещений для сотрудников: душевых комнат на 800 мест, раздевалок, столовой и других административных, санитарно-бытовых помещений, которые в соответствии с проектом оснащены современной системой вентиляции и кондиционирования, что в конечном итоге положительно влияет на работу персонала.

«Наша цель – думая о производстве, заботится о своих работниках, создавая комфортную и удобную среду для труда и отдыха», - подчеркнул и.о. административного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Дмитрий Погребняк.