2018-12-29T11:44:08+03:00
Экономика

С начала 2018 года РСХБ предоставил 275 млрд рублей льготных кредитов

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По итогам работы 11 месяцев 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям 275 млрд рублей на условиях льготного финансирования, что на 41% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 33 млрд рублей было направлено на поддержку малых форм хозяйствования.

Банк является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В январе-ноябре 2018 года наибольший объем средств был предоставлен клиентам Банка из Воронежской (26 млрд рублей), Курской (17 млрд рублей) и Калужской (16 млрд рублей) областей.

Активное участие Россельхозбанка в программе способствует реализации ряда поставленных государством задач – повышению эффективности предоставления государственной поддержки аграриям, укреплению продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала АПК.

Всего с момента запуска программы в сентябре 2017 года РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса 485 млрд рублей льготных кредитов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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