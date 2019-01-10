В Волгоградской области из 447 аппаратов УЗИ 306 изношены на сто процентов

Попасть к нужному врачу волгоградцам не просто. Запись к терапевту или к лору – минимум за две недели. А вот сделать УЗИ еще сложнее. Кто-то ждет положенные по закону 16 дней, а кто-то и месяц не может проверить почки или сердце. Если, конечно, ты не беременный или не попал на экстренную операцию. И контрольно-счетная палата Волгоградской области решила проверить оснащение больниц аппаратами ультразвукового исследования. Результаты шокируют. Из 447 приборов 306 оказались изношенными на 100 процентов. То есть их возраст выше 7 лет (срок прописан по закону).

Причем среди машин УЗИ есть еще самые первые, которые поставлялись в больницы почти 30 лет назад, при советской власти. Возраст 10 процентов аппаратов от 16 до 29 лет. Уже нельзя отремонтировать 29, сейчас на ремонте 16 единиц техники. Есть агрегаты, которые не используются уже больше двух лет, ждут, когда их подлатают.

Проблемы и с записью на получение услуги УЗИ. В 10 больницах из 21 проверенной ждать приходится больше положенных по закону 14 дней. Например, в поликлинике №20 некоторые пациенты не могли попасть к специалисту 65 дней.

Разная и потенциальная нагрузка на один аппарат. В Кумылженском районе это 4921 житель, в Еланском – 30 тысяч человек. Соответственно и очередь на прием к узисту отличается.

В самих больницах, где прошла проверка, считают, что проблем с работой УЗИ аппаратов нет.

- У меня в кабинете стоит техника, которая поступила к нам в 2013 году. У других специалистов машины чуть постарше. Они приходили в больницу по президентской программе в 2006, 2007, 2008 годах. Но работают они нормально. Может быть, функций там меньше, чем на современном оборудовании, но исследования по-прежнему точные, - рассказали «КП-Волгорад» в Жирновской ЦРБ.

В Калачевской ЦРБ тоже есть совсем новый аппарат в Родильном доме – поступил в 2018 году. Правда, к нему не дослали датчиков. Больница планирует купить их в этом. УЗИ работает, но некоторые функции недоступны. Остальные машины намного старше.

Кстати, аудиторы КСП выяснили, что несмотря на очередь, больше 40 процентов машин используются не с положенной нагрузкой. То есть в день проходит даже меньше исследований, чем положено по нормативу. Записаться сложно, но техника периодически простаивает.

- Все очень просто, - рассказал "КП-Волгоград" один из знакомых медиков. - Больнице нужно зарабатывать деньги, поэтому есть негласное распоряжение, создавать очередь, чтобы пациенты шли за платной услугой. То есть приходит человек с направлением на УЗИ, а ему говорят: запись есть только через месяц. И большинство идут в кассу.

Уличить в искусственной очереди практически невозможно. Платим же мы добровольно. Хотя ситуация в каждой конкретной больнице зависит от главврача.