На первые сборы волгоградского «Ротора» отправились 28 игроков

Волгоградский «Ротор» улетел в Кисловодск. Там с 10 по 20 января пройдет первый сбор. И.о. главного тренера Павел Могилевский взял с собой 28 футболистов. В частности:

Вратари: Лобанцев, Фильцов, Зорников.

Защитники: Байрыев, Васильев, Ионов, Маляров, Пискунов, Щербаков.

Полузащитники: Воробьев, Шарипов, Якуба, Николаев, Султонов, Попов, Завезён, Друзин, Самсонов, Лобкарёв.

Нападающие: Коротаев, Муллин, Янушковский, Саная.

Как видите, в списке игроков много новичков. Так, с основным составом в Кисловодск поехали сразу пять футболистов молодежной команды: вратарь Владислав Прытков, нападающий Дмитрий Лаврищев, полузащитники Евгений Чабанов и Сергей Михайлов и защитник Илья Насонкин.

Кроме того, в клуб уже официально вернулся любимец волгоградских фанатов и экс-капитан команды Илья Ионов. Он отыграл за «Ротор» 129 игр и забил 15 мячей. Последние месяцы провел в команде «Сызрань-2003». С Ионовым уже заключили контракт на следующий сезон.

- Скажу честно: я дома и счастлив вернуться в родной клуб! Буду усердно работать и делать всё, что от меня зависит, чтобы команда добивалась положительных результатов, - обещает Илья болельщикам.

Подписали контракт и с Анзором Саная.

- Кроме того, на просмотр в Кисловодск прибудет защитник Александр Кацалапов, который является воспитанником волгоградского футбола и выступал за «Ротор» до 2008 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба.

В Кисловодске сине-голубые будут тренироваться на базе «Олимпийская».

- База в Кисловодске знакома нам по прошлому году. Там замечательные условия для подготовки команды: современный спорткомплекс с тренажерным залом и залом тяжелой атлетики, искусственное поле с подогревом. На УТС будет закладываться физическая база на остаток сезона. Уверен, все парни хорошо отдохнули и с первого дня начнут работать. Все понимают, что только после хорошей работы на сборах они смогут показывать игру, которая будет радовать наших болельщиков. Полтора месяца подготовки только кажется длинным сроком, а на самом деле он пролетит очень быстро, - говорит гендиректор ФК «Ротор» Андрей Рекечинский.

19 января «Ротор» планирует провести контрольный матч с ФК «Нижний Новгород».

Что касается тренера. Пока команда отправилась на сбор с и.о. главного тренера Павлом Могилевским. Вратарей будет по-прежнему тренировать Денис Пчелинцев, а за физподготовку все также отвечает Роман Гагауз. В Кисловодск также отправился тренер-селекционер Захар Дубенский. Олега Веретенникова этом заявленном списке нет.

ДОСЬЕ «КП»

Анзор Саная

Амплуа - нападающий.

29 лет. Родился в городе Минеральные воды, Ставропольский край.

Рост: 188 сантиметров, вес: 84 кило

Воспитанник ДЮСШ ПФК ЦСКА. С 2007 года играет на взрослом уровне. Выступал за «Балтику», «Локомотив-2», «Томь», «Оренбург» и др. Последние полгода провел в ФК «Сочи», за который сыграл 23 матча и забил 3 мяча.