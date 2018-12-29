В Волгоградской области назвали лучших спортсменов 2018 года

В конце года по традиции в Волгоградской области выделяют «десятку» наших лучших спортсменов, которые показали прекрасные результаты на соревнованиях. Этот год не стал исключением. В список 2018-го года есть спортсмены разных категорий: «олимпийские», «неолимпийские» и «адаптивной» направленности.

- Нам всегда есть, кем гордиться и кого отмечать за их заслуги и достижения, - говорят в областном спорткомитете.

Итак, кто же эти волгоградские «звездочки» спортивной арены:

21-летний дзюдоист Арман Адамян. На молодежном первенстве Европы среди сильнейших мастеров континента до 23 лет он завоевал континентальное "золото"-2018.

Капитан, один из лучших бомбардиров – это всё о ватерполистке "Спартака" Ольге Горбуновой, которая является основным игроком сборной России. Вместе с национальной командой положила в копилку сразу две награды - «серебро» с Кубков Европы и мира.

16-летняя волгоградская трамплинистка Ульяна Клюева стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе. Кроме того, в этом году она завоевала шесть наград на молодежных первенствах мира и Европы, и две из них – золотые.

Иван Моргун - еще один «спартаковец». этот 15-летний парень взял «серебро» на первенствах Европы и мира по итогам заплывов на дистанции 5 километров.

А волгоградские пловцы Иван Кузьменко и Евгений Седов в эстафете на короткой воде (бассейн 25 метров) на главном смотре планеты завоевали шесть наград на двоих: одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

17-летний тхэквондист ВТФ Рустам Одинаев на молодежном первенстве Старого Света в весе до 68 килограммов наш боец завоевал европейскую «бронзу».

Волгоградский многоборец Илья Шкуренев на чемпионате Европы с блеском прошел 10 дисциплин и в итоге получил заслуженную серебряную медаль.

Ватерполистка Татьяна Толкунова в свои 19 лет уже привлекается в основную национальную команду. А в этом году с женской юниорской сборной России она добавила в копилку «серебро» Евро-2018,

Отметили и наших гандболисток (вратари Анна Верещак, Надежда Колесникова, Екатерина Карабутова, а также полевые игроки Александра Смирнова, Екатерина Скивко, Виктория Турусина, Олеся Горячева, Кристина Мухина, Софья Крахмалёва, Элина Сиднина и Анна Шеина – 11 волгоградок вошли в состав юниорской сборной России и завоевали золотые медали планетарного форума.

Титул лучшего спортивного коллектива региона-2018 вновь за ватерполистами волгоградского "Спартака": в уходящем году у мужской дружины Владимира Карабутова и Николая Козлова серебряные медали чемпионата и Кубка России.

Кроме того, по решению общественного Совета в этом году добавили две дебютные номинации:

В категории «Лучший молодой спортсмен в командных игровых видах спорта (до 20 лет)» победил воспитанник волгоградского футбола, полузащитник «Ротора» Олег Николаев.

А первое место на виртуальном пьедестале «За преданность профессии» завоевал наш ватерполист Алексей Агарков. 35-летний капитан "Спартака" является 10-кратным чемпионом России, обладателем Кубка Европы, Суперкубка страны и выступает за клуб… уже 19-й сезон!