2019-01-09T22:33:19+03:00
Общество

Деревенская бизнесбеби: как 16-летняя волгоградка Туся победила анорексию и заработала миллион рублей

Девочка завела блог, а потом запустила два бизнес-проекта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К 16-ти годам у Туси есть миллион рублей, 750 тысяч поклонников и собственная квартира. Фото с личной странички героини.К 16-ти годам у Туси есть миллион рублей, 750 тысяч поклонников и собственная квартира. Фото с личной странички героини.
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К 16-ти годам девочка из небольшого хутора Антонов Волгоградской области заработала свой первый миллион рублей. Зовут ее Наташа Землянухина, но все зовут ее Туся (сокращенное от Натуся).

«Я деревенская бизнесбеби, малышка со штангой и повелительница поросят!», - так иронично позиционирует себя Туся в соцсетях.

У этой юной блондинки, которую еще 3 года назад все дразнили за ее излишнюю худобу, теперь 750 тысяч подписчиков в инстаграме, и тысячи поклонников. И да, она миллионерша и у нее два бизнес-проекта!

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Как волгоградская девочка Туся преодолела анорексию и создала себя
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Спросите, как ребенок смог заработать миллион? Девочка завела блог, который оказался настолько интересным, что уже за полгода набрал 20 тысяч подписчиков. И Туся стала зарабатывать на рекламе.

ИЗ АНОРЕКСИЧКИ В ФИТНЕС-НЯШУ

- В 13 лет я решила чуть похудеть. Это «чуть» переросло в то, что я совсем перестала кушать, и весила уже 29 килограммов. Поняла, если не остановлюсь и не изменюсь, для меня это плохо закончится. Перешла на правильное питание и стала активно заниматься спортом, - рассказывает Туся. - Когда победила анорексию, решила поделиться этим с другими девчонками, которые столкнулись с этой проблемой.

Тема оказалась действительно очень актуальной для подростков.

«Если бы нам с детства объясняли, почему важно вести здоровый образ жизни, какой именно вред причиняет курение и алкоголь, почему так важна контрацепция, почему худеть в таком возрасте опасно…

Нужны факты, а не запугивания.

Нужно объяснять, как правильно.

Не говорить сложными и заумными словами, не проводить классные часы лишь ради отчёта, а действительно пытаться донести»

И вот эта девочка смогла донести! А еще она показывала фитнес-упражнения, с помощью которых смогла привести себя в прекрасную форму. Число подписчиков росло с каждым днем.

«Я стала продавать рекламу в сториз, потом запустила свой фитнескурс «Чувство ягодиц». И то, и другое изначально стоило всего пару сотен рублей. Я боялась повышать цены, но потом во мне проснулся маленький предприниматель, который дал понять, что свой труд обесценивать нельзя. Позже я обновила информацию в курсе и изменила подход к рекламе. Доход стал расти. Так, с осени я полностью обеспечиваю себя сама: купила айфон 7+ и ноутбук, поставила брекеты, даю деньги родным, покупаю одежду и хорошую еду. Короче, ни в чём себе не отказываю»

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16-летняя волгоградка получила премию "Лучший блогер 2017"
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Откуда в ней такая не по годам рассудительность и деловой подход? Она не смотрит телевизор, она не листает от скуки ленту и соцсетях, она читает только полезную информацию. И просто читает книги! План на каждый день - минимум 20 страниц. Она не «глупенькая блондинка», как может показаться на первый взгляд, а умная девочка, которая знает себе цену, знает, чего хочет, ставит перед собой цели и идет к ним. Кстати, 9 классов Туся закончила с красным дипломом. А в 2017-м получила премию «Лучший блогер».

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Либо делаешь всё как ты хочешь и счастлив, либо делаешь всё как хотят другие и ненавидишь и их, и себя. Ты сам строишь стены, которые тебя сдерживают. Возьми в руки тяжёлую кувалду и разрушь их наконец. Плевать на исход. Пробуй.
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«Мне стало понятно, как перестать откладывать на потом некоторые цели, которые кажутся такими труднодостижимыми, большими и сложными. Я начала расписывать план и алгоритм действий для достижения каждой цели из общего списка!»

Кстати, именно так родилась идея создать свой собственный брендовый ежедневник. Так появился второй бизнес-проект. И у девочки появилась своя команда. Сегодня ей уже помогают восемь сотрудников. У нее есть тренеры в команде, которые проверяют, чтобы она не сделала и не написала глупостей, есть менеджер, который помогает вести блог, дизайнер…

«Были времена, когда папа видел меня юристом, а мама — психологом.

Ну, чтоб и работа престижной была, и заработок стабильный. Но это ж не моё. После восстановления от анорексии я поняла, что хочу быть тренером. Я создала блог, не с целью прославиться и заработать много денег. Нет, мне просто хотелось делиться своим опытом и помогать людям. Удивительно, насколько всё далеко заходит, когда ты просто следуешь своему сердцу. И вот я уже и предприниматель, и тренер, и блогер одновременно.

pp.tysyapp.tysya
Пятнадцатилетняя бизнесбеби создала свой ежедневник
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Да, у Натуси Землянухиной родители владеют небольшим фермерским хозяйством. Да, они не бедная семья и да, они купили дочери квартиру в Волгограде. Но сейчас дочь воплощает и их мечты: оплатила маме курсы шитья, отправила папу на лечение, и устроила им мини-отпуск в Москве.

pp.tysyapp.tysya
Туся - 16-летний деревенский блогер-миллионер
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«Я - Туся - пятнадцатилетняя деревенская дива, которая между делами поливает летом огород, рвёт травку курочкам и ест клубнику прямо с грядки. Да я УЖЕ заработала свой первый миллион рублей, не ставя для этого никаких целей. Просто занималась тем, чем люблю и чем горю».

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