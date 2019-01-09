2019-01-09T18:31:18+03:00
Общество

В Волгограде чиновники будут искать сосульки во дворах

И-за оттепели в городе обещают гололед и наледь на крышах
Екатерина МАЛИНИНА
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За сосульки управляющие компании будут штрафовать.За сосульки управляющие компании будут штрафовать.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Новый год и Рождество порадовали волгоградцев настоящей зимней погодой. Было снежно и морозно. Но уже через пару дней после значительного минуса резко потеплеет. Если завтра днем столбик термометра опустится до -9, будет идти снег, то сильный южный ветер к 12 января принесет в город дождь, мокрый снег и тепло до 0 днем.

Власти решили позаботиться о безопасности волгоградцах заранее. Предупредили управляющие компании о грядущих инспекциях во дворы. Специальные комиссии, которые будут работать и по жалобам и по собственной инициативе, посмотрят, как коммунальщики справляются с гололедицей (а с такими прогнозами она точно будет), есть ли сосульки на крышах и угрожают ли они жильцам.

На нарушителей составят административные протоколы. А если УК после рейда так и не собьет сосульки и не посыплет песком дорожки, то наказание будет уже весомее.

Кстати, на помощь управляющим компаниям придут и городские районные службы ЖКХ. Они будут обрабатывать тротуары, дорожки в парках и скверах, подходы к социальным учреждениям, к школам и садикам.

На улицах города будут дежурить в эти дни и дорожники. Они обещают вовремя выезжать на магистрали и спасать водителей от гололедицы. В первую очередь работать начнут на крутых спусках и поворотах: там, где высока вероятность застрять или «улететь».

Пожаловаться на сосульки во дворе можно либо в районную администрацию, либо в жилищную инспекцию Волгограда по телефону: 39-70-15.

Телефоны администраций

Ворошиловского района: 97-60-00;

Дзержинского района: 54-59-49;

Кировского района: 42-50-66;

Красноармейского района: 67-12-00;

Краснооктябрьского района: 73-64-66;

Советского района: 41-49-22;

Тракторозаводского района: 74-04-73;

Центрального района: 38-01-21.

КАК ПОГОДКА?

10 января: -13..-7, ветер 5-10 м/с, туман, изморозь;

11 января: -12…-2, ветер 6-18 м/с, небольшой снег;

12 января: -4…0, ветер 6-20 м/с, дождь.

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