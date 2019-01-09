В Михайловке на пожаре погибли 4-летняя девочка и ее дедушка

Этой ночью, 9 января, в городе Михайловка Волгоградской области произошла трагедия: пожар унес две жизни - маленькой девочки и ее деда-инвалида.

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера пожарной службы примерно в половине третьего ночи. Пожар вспыхнул в частном доме по улице Саратовская. Как стало известно следователям межрайонного СО СКР, от запаха гари проснулась хозяйка дома - мама погибшей малышки, именно она и разбудила всех членов семьи. Женщина схватила своего двухмесячного ребенка, муж вывел из уже полыхающего жилища 16-летнюю племянницу, которая также проживала с ними. А вот 4-летнюю дочурку и ее 64-летнего дедушку спасти не удалось. Известно, что пожилой мужчина передвигался на инвалидном кресле, и они с внучкой спали в одной комнате. Вероятнее всего именно там и произошло возгорание.

К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил большую часть дома, полыхала и кровля на площади 72 квадратных метра. Дом деревянный, обложенный кирпичом, поэтому огонь и распространился так быстро. К трем часам ночи пожар потушили, но, к несчастью, трагедии избежать не удалось.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, семья характеризовалась положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала. Эксперты и следователи еще изучают обстоятельства трагедии. Пока предполагают, что причиной страшного пожара стало замыкание электропроводки.

По данному факту Михайловским МСО СКР организована процессуальная проверка. По результатам ее будет принято процессуальное решение.