В Волгограде напротив обладминистрации срубили семь огромных тополей

Волгоградцы, гуляющие утром, 4 января, по центру стали свидетелями рубки деревьев. Напротив здания областной администрации рабочие «Волгоградзеленхоза» спиливали тополя. Семь деревьев вскоре разделали на множество чурок, которые вывезли на машинах, а территорию вокруг подмели от опилок. Сейчас с помощью трактора выкорчевывают пеньки с корнями.

Сейчас рабочие выкорчевывают пни.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия Волгограда объяснила вырубку необходимостью озеленения города.

- В Волгограде проводится плановая замена аллергенных "пуховых" тополей на благородные породы деревьев, - прокомментировали в администрации

По словам чиновников, все срубленные тополя – старые и поражены болезнями. Они могли стать угрозой для пешеходов. Это определила специальная комиссия, которая еще осенью обследовала все попавшие под уничтожение экземпляры.

Весной здесь появятся, скорее всего, рябины. Они уже есть на другой стороне проспекта и должны завершить симметрично композицию. Деревца будут уже подросшими: с человеческий рост.

На другой сторону уже высадили рябины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Правда, такая замена абсолютно неравноценна – считает Наталья Латышевская, заведующая кафедрой гигиены и экологии ВолгГМУ.

- Я видела, как пилили деревья. Это варварство. Тополя как никакие другие деревья подходят для нашего климата. Они не нуждаются в поливе, живут до 80 лет. Чтобы было меньше пуха, можно делать небольшую обрезку, но не пускать их под топор. И думаю, две недели в году можно и потерпеть пух. Это лучше, чем лысая земля. Рябины требуют гораздо больше внимания, постоянного полива. Ну и не даст это деревце хорошей тени. Я считаю, попираются элементарные правила жизни человека в городе. Они лучше бы землю обновляли, а не спиливали здоровые деревья. А то, что они еще крепкие, видно по спилу.

Напомним, под пилу пошли деревья в парке «Сказка», деревья в пойме и у «Гасителя», в сквере Пушкина. Вместо всех срубленных экземпляров высаживают новые. Правда, вырастут они только через несколько лет. А пока в парках придется сидеть с зонтиками - тени не будет.