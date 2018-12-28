2018-12-28T18:14:07+03:00
Общество

В Волгограде открылась резиденция Деда Мороза

А вокруг главной елки города устроили мотохоровод
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ай да в гости к Деду Морозу и Снегурочке!Ай да в гости к Деду Морозу и Снегурочке!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сезон новогодних чудес стартовал: сегодня, 28 декабря, в Волгограде на площади Павших Борцов открылась резиденция Деда Мороза. Не иначе, как зимней сказкой, это не назовешь. Здесь уж точно и полоток ледяной и дверь скрипучая от мороза.

Дедушка с внучкой ждут гостей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дедушка с внучкой ждут гостей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но детский смех и веселые гости праздника смогли растопить этот холодный полюс Волгограда.

Площадь Павших Борцов превратилась в сказочный оазис. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Площадь Павших Борцов превратилась в сказочный оазис.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На новоселье к дедушке пришли десятки горожан. Самые маленькие тут же потянулись вереницей к Деду Морозу. Кто-то рассказывал стишки, кто-то отгадывал загадки, а кто-то смог получить и подарок из рук главного новогоднего персонажа.

Детвора в восторге о ледяных горок и избушек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детвора в восторге о ледяных горок и избушек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С наступающим, друзья!.На площади Павших Борцов открылась резиденция Деда Мороза. Ай да за новогодним настроением!

А на площади гостей праздника уже ждали и «Новогодняя лаборатория танца», и «Почта Деда Мороза», и «Снежный вернисаж», и «Лавка вкусных чудес», где приготовили для волгоградцев вкусные угощения.

А у взрослых появиллась возможность почувствовать себя ангеллами и премерить крылья. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А у взрослых появиллась возможность почувствовать себя ангеллами и премерить крылья.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А еще качели, карусели, специальные зоны для новогодних селфи и, конечно же, каток.

Хотите яркое новогоднее селфи - тогда приходите к главной елке! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хотите яркое новогоднее селфи - тогда приходите к главной елке!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Площадь Павших Борцов стала настоящим новогодним оазисом в Волгограде: заиграла разноцветными огнями и наполнилась музыкой. Для гостей в этот день подготовили театрализованное представление «Волшебный новый год в Простоквашино!» и веселые шоу-программы.

А спортсмены устроили у елки необычный хоровод - на колесах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А спортсмены устроили у елки необычный хоровод - на колесах.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Был и хоровод вокруг главной елки. Да не простой, а мотохоровод.

Хоровод на байках вокруг елки? Почему бы и нет? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хоровод на байках вокруг елки? Почему бы и нет?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Необычные «покатушки» устроили здесь волгоградские спортсмены на байках и квадрациклах.

Руководил этим новогодним мотовзводом - Дед Мороз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Руководил этим новогодним мотовзводом - Дед Мороз.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, когда стемнело эти гонщики стали "огненными", благодаря светящимся костюмам.

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