Выжившие в волгоградских терактах: малышка Вика впервые спросила о маме, а Оля Иваненко хочет петь, но задыхается

Вика, та самая трехмесячная малышка, о чьей судьбе волновалась вся страна, недавно спросила папу: «У кого я была в животике?». Сейчас девочке пять лет. Столько же – волгоградским терактам. В этом году папа Вики Василий Толкунов впервые рассказал дочери, как мама Настя спасла ее, закрыв от взрыва, когда они с бабушкой ехали в троллейбусе №15а. В этот троллейбус вошел 24-летний террорист-смертник.

В 2013-м в Волгограде взорвали Новый Год. 29 декабря террористы подорвали железнодорожный вокзал, а следом – 30го числа – троллейбус. Вместо праздничного настроения на лицах горожан читались только боль, страх, ненависть. За два дня погибло 32 человека, 70 получили травмы, но смогли выжить. Эти выжившие люди однажды посмотрели в лицо смерти, и эта встреча навсегда оставила отпечаток на их жизнях.

«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА БЫТЬ ПРОВОДНИКОМ»

29 декабря 17-летняя Ольга Битюцкая вместе с братом и дедушкой приехала на вокзал. Всей семьей собирались в Москву – отмечать Новый год. Но не успела сесть в поезд: взрыв, реанимация, очнулась спустя неделю в больнице… От того теракта в голове остался осколок, в ноге – два. Но самая большая травма – душевная. Чтобы победить страх, Оля поступила в железнодорожный техникум и исполнила детскую мечту.

Ольга Битюцкая вышла замуж. А найти хорошую работу не может из-за инвалидности. Фото: личный архив.

- Помню, маленькая смотрела фильмы, где проводники по всей России катаются. Я тогда загорелась: точно выучусь! – делится 23-летняя Оля.

Но работать по профессии пока не получилось – не берут.

- Обидно, что после теракта мне тяжело найти официальную работу, потому что у меня инвалидность. Неоднократно сталкивалась с отказами. Объясняли тем, что боялись брать такую ответственность на себя: вдруг что-то случится, мне станет плохо на рабочем месте, - вздыхает девушка.

А потом долгожданное замужество и декрет. Сейчас Оля воспитывает маленькую Мирославу. Имя выбрала неспроста – в честь мира на земле.

- Семья - самое важное и драгоценное, - делится она радостью. Кажется, и не было того проклятого дня в ее жизни. Но спустя годы он напоминает о себе. – Было, конечно, много планов, пока я в теракт не попала. Но, увы, значит такова судьба. Хочу сказать, что нет безвыходных ситуаций, нужно продолжать жить и верить в лучшее.

«НАС СПАС БОГ»

Аня Ляшенко до сих пор в подробностях помнит, как взорвался троллейбус, в котором она ехала на работу в частную школу. Седьмой месяц беременности, в голове куча забот и хлопот, все-таки первенец.

- Это был последний рабочий день, 30 декабря. Я села прямо за водительским сидением, спиной к нему. Было зимнее темное утро. Людей в салоне много. Я смотрела в окно, когда троллейбус уже подъезжал к моей остановке, и тут как бахнуло. Трудно описать словами, - Аня задумывается. – В тот момент в голове была тысяча мыслей. Все вокруг стало ярко-красным… Я такого страшного цвета никогда в жизни не видела! Мне казалось, это длится вечность, хотя по факту прошли какие-то секунды.

А потом случилось чудо, иначе никак не назовешь.

- Вы только не подумайте, что я преувеличиваю, но было такое ощущение, будто кто-то сверху обнял нас с доченькой большими руками. Мы словно оказались в сфере. Я верю: нас бог спас и сохранил, - уверена Анна.

Аня была на седьмом месяце беременности, когда смертник взорвал троллейбус, в котором она ехала на работу. Фото: Из личного архива Анны Ляшенко.

После того теракта она еще долго не могла ездить в общественном транспорте.

- В голове невольно появлялись дурные мысли. И до сих пор всплывают картинки произошедшего на моих глазах кошмара. Как я вылезла через разбитое окно, как вокруг была кровь, раненные люди. Это как ужасный сон.

Аня по сей день не верит, что прошло пять лет. За эти годы случилось главное – она родила двух очаровательных дочурок. Любящий муж, бизнес, семья.

- У меня все хорошо сложилось. Да, это психологическая травма, стресс, но главное, что руки-ноги не оторвало. И так было страшно, но осознание, что мы остались целы и невредимы, очень быстро привело меня в чувство. Никаких депрессий, я иду только вперед.

ДОЧЬ ПОКАЛЕЧЕННАЯ, А ИНВАЛИДНОСТЬ СНЯЛИ

У Оли Иваненко, которой в 2013 году было всего девять лет, навсегда остался шрам от груди до спины. Она, брат и родители 29 декабря случайно оказались на вокзале – зашли поменять билет главе семейства. Пострадали все, но больше всех досталось Оленьке. Из реанимации волгоградской больницы девочку спецбортом отправили в Москву. Месяц она не вставала на ноги. Мама Ирина Иваненко и сейчас вспоминает об этом со слезами.

- У ребенка нет пол легкого, а спустя всего год сняли инвалидность. Операцию по удалению шрама тоже никто делать не хочет. Никто нами не интересуется. Мне очень тяжело на эту тему разговаривать. Моя дочь осталась покалеченная. Сначала все носились, а потом раз и мы перестали существовать.

Девочке нужно хотя бы раз в год обязательно отдыхать на море. Но оплачивать дорогостоящие путевки приходится самим родителям. Три недели – 60 тысяч. Плюс регулярные обследования.

- Я писала жалобы, просила оставить инвалидность, чтобы хотя бы дочь могла проходить дополнительную реабилитацию. Но собрали комиссию, сказали «с этим можно жить» и все. Хотя врач, который Олечку вел, был в шоке от такого решения. Он уверял нас, что по показаниям обязаны были оставить инвалидность. Предложил на следующий год попробовать еще раз, но мы просто устали от этого.

Несмотря на серьезную травму, Оля сохранила оптимизм. Она ведет активную жизнь, ходит в театральный кружок, на курсы журналистов. Четыре года назад девочка мечтала работать в СМИ, но теперь, говорит мама, хочет стать актрисой.

Оля мечтает стать актрисой и занимается в актерской школе. Она очень талантливая. Но из-за ран, полученных во время взрыва, задыхается, когда поет. Фото из архива семьи Иваненко.

- Но, например, по вокалу ей не хватает дыхания. Иногда дочь задыхается, - едва ли не плачет Ирина, для которой теракт, увы, не остался в прошлом. - Ее здоровью был нанесен огромный ущерб.

«МАМА – МОЙ АНГЕЛ»

- Когда Вика впервые спросила о маме, я сказал, что она была очень хорошая, поэтому Господь решил ее забрать к себе и сделать ангелом-хранителем для доченьки, - Василию, врачу военного госпиталя в Волгограде тоже непросто вспоминать эту историю. В том декабре вся его жизнь перевернулась – он остался один с трехмесячным ребенком на руках, которую еще долго выхаживали врачи московских клиник.

Коллектив реанимации РДКБ выходили трехмесячную Вику, когда ее перевезли в Москву после теракта. Фото: личный архив семьи Толкуновых.

Теперь Вика уверена: мама ее ангел. Ведь несмотря на тяжелые травмы, девочка не просто выжила – она невероятно развита для своих лет.

- Вика абсолютно здоровый ребенок. Конечно, на пути к этому были долгие три года реабилитации в Москве и Волгограде. Сейчас мы посещаем садик. Вика занимается английским, художественной гимнастикой, ходит в бассейн, школу искусств, где поет, танцует, рисует. Очень любит петь. Поет дома, в машине. Весь прошлый год ходили на занятия вокалом в детскую студию. Потом доченька выступала в составе группы с концертом.

Неудивительно, что в этот Новый год Вика получила главную роль в садике - она будет Королевой ночи. Уже купили костюм и выучили стихи. А все благодаря Юре Задорожному – водителю маршрутки, который, проезжая мимо взорванного троллейбуса, не испугался и спас девочку.

В этом году Вика впервые спросила у папы, кто ее мама. Фото: личный архив семьи Толкуновых.

- Не дожидаясь «скорой», он домчал «кричащий кулек», как он сам рассказывал, до больницы, именно оттуда начался долгий путь спасения. Врачи, и волгоградские, и московские, совершили чудо. От всей души их благодарю, - выражает слова признательности Василий Михайлович.

Для семьи Толкуновых эта трагедия принесла не только горе, но и счастье. В больнице, в которой спасали Вику, ее папа познакомился с Татьяной. Кстати, тоже врачом по профессии.

- Татьяна была единственной, кто 31 декабря пришел в больницу и узнав, что Вику отправляют самолетом в Москву, сказала мне: «Я готова лететь вместе с ней!», а я остался организовывать похороны. С того момента мы вместе.

СПРАВКА «КП»

Первый теракт погремел 29 декабря в 12:45 в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-I. Погибло 18 человек, ранено 45. Совершил подрыв террорист Аскер Самедов, который приехал в город-герой с сообщником Сулейманом Магомедовым. Тот посмотрел, как взорвался вокзал, поселился в гостинице и на следующее утро, 30 декабря, подорвал себя в троллейбусе № 15А. Погибли 16 человек, пострадали 25. Вскоре задержали пособников террористов – Дадева и Магомедова, они покрывали смертников у себя дома. И братьев Батировых, которые доставили смертников в Волгоград. Первым дали по 19 лет «строгача», а братьям по 3 года 10 месяцев. Кстати, они уже вышли на свободу.