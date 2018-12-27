2018-12-27T18:34:06+03:00
Общество

Ее возвращали к жизни 15 врачей: в Астрахани школьница упала с девятого этажа и осталась жива

11-летняя девочка, на счастье, активно идет на поправку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девочка четыре дня висела на грани жизни и смерти. Но ее спасли. Разве это не чудо? Фото Астраханского облздрава.Девочка четыре дня висела на грани жизни и смерти. Но ее спасли. Разве это не чудо? Фото Астраханского облздрава.
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О таких, как 11-летняя Ксения из Астрахани, говорят: «В рубашке родилась». Сегодня, глядя на улыбчивую девчонку, радостно встречающую дома одноклассников, трудно поверить, что всего три месяца назад она висела между жизнью и смертью, и даже опытные медики боялись делать прогнозы. Школьница упала из окна своей квартиры, расположенной на девятом (!) этаже высотки.

- Пролетев почти 30 метров вниз, Ксения не просто осталась жива, но даже избежала серьезных увечий и сейчас активно идет на поправку, - рассказывают «КП-Волгоград» в управлении здравоохранения астраханской области.

В тот злосчастный вечер девочка, как обычно, пошла в свою комнату. Села на подоконник, и… не удержала равновесие. Мгновение. Крик и девчонка рухнула вниз. Когда к ней подбежали прохожие, которые стали невольными свидетелями случившегося, школьница еще даже была в сознании. Родители обнаружили свою малышку на газоне едва живой.

А дальше девочку буквально спасла череда грамотных действий взрослых. Одни оперативно вызвали «скорую», вторые в считанные минуты доставили ее в областную детскую больницу имени Силищевой, молодой дежурный нейрохирург Сергей Семигласов (который всего месяц успел поработать в больнице) быстро сделал компьютерную томографию, вывел ребенка из болевого шока, оповестил всех профильных специалистов и зашил рваную рану лица.

Когда малышку уложили на операционный стол, возле нее уже собрались 15 лучших специалистов-медиков.

- Основной удар пришёлся на бедренные части ног, которые были частично раздроблены. К тому же у пострадавшей была диагностирована тяжелая сочетанная открытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника. Около двух недель Ксения находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении реанимации и интенсивной терапии, - рассказывают в региональном облздраве. - После ей провели малоинвазивную операцию по установке эластичных стержней в бедренные части ног через небольшие проколы.

Медики говорят, девочку спасло то, что земля в тот день была сырая после дождя - она смягчила удар. Астраханцы называют это чудом. А мама Ксении, сама бывший врач, не устает повторять, что это не чудо, а слаженная работа целого коллектива медиков.

Четыре дня девочка была на грани смерти. Еще полтора месяца - в больнице под присмотром врачей. Сейчас школьница уже дома на восстановительном лечении - физиотерапия, массаж. Ей пока не разрешают садиться, но зато она может вставать, опираясь на костыли. Девчонка даже проходит домашнее обучение.

Прогноз врачей благоприятный – при условии интенсивной и правильной реабилитации - все раны заживут, кости срастутся, девочка будет жить полноценной жизнью. Это, пожалуй, единственный такой случай в Астрахани. Разве это не чудо?

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