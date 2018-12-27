В Астрахани накрыли преступную группировку, которая подставила с кредитами 400 человек

В Астрахани накрыли преступную группировку, которая два года обманывала банки и подставляла с кредитами доверчивых селян. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, в это этническое преступное сообщество входили восемь человек (от 27 до 44 лет) - две организованные банды. Они придумали мошенническую схему, на которой разбогатели, ничего не делая.

Эти ребята находили бедных селян, которым нужны были деньги, и от их имени брали в банке кредиты на сельскохозяйственные нужды. Для этого они делали липовые документы о ведении личного подсобного хозяйства у этих бедняков. В банке у них были свои люди - в ОПГ входил управляющий одного их территориальных филиалов и работник службы безопасности. Они утверждали им кредиты. Заемщикам при этом махинаторы оставляли всего по 15 тысяч рублей, убеждая, что те просто выступают поручителями заемов.

Аферисты первые месяцы даже платили проценты по кредитам, а потом просто вешали долги на доверчивых селян. Когда люди понимали, что их обманули, они шли в полицию. В общей сложности эти мошенники обманули более 400 астраханцев. Они набрали "липовых" кредитов на 537 миллионов рублей.

Все члены преступной группировки жили в разных селах. Задержания проходили одновременно при силовой поддержке бойцов Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Оперативное сопровождение вели сотрудники угрозыска вместе с коллегами из УФСБ России по Астраханской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/684233" frameborder="0"></iframe> В Астрахани задержали восемь членов этнической преступной группировки.

При обыске в доме одного из задержанных оперативники нашли целый автопарк дорогих иномарок премиум-класса.

- На транспортные средства и недвижимое имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело, материалы которого заняли 218 томов, было рассмотрено в суде еще в прошлом году. Участники ОПГ не согласились с приговором суда первой инстанции и пытались его обжаловать. Коллегией судей Наримановского района 8 мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13,5 до 17,5 лет в колонии строго режима. Иск о взыскании суммы похищенных денежных средств удовлетворен в полном объеме, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.