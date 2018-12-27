В Волгограде соцработница украла четыре миллиона детских пособий

Чтобы получить детское пособие или льготу, нужно собрать десятки справок. И не факт, что вам удастся его выбить. Но 31-летняя любовь Аганина вместе со своим 27-летним приятелем за полгода умудрились получить от соцзащиты 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Молодая женщина уже не первый год работает специалистом отдела предоставления мер социальной поддержки Соцзащиты Кировского. Волгоградка познакомилась с Александром Колядиным несколько лет назад. Когда мужчина узнал, где Люба трудится, предложил ей схему, которая позволила бы неплохо обогатиться. Женщина одна воспитывает сына, получает небольшую зарплату госслужащей, поэтому после недолгих раздумий согласилась. Хотя остро в деньгах не нуждалась - волгоградке помогала мама.

По их плану, Колядин знакомился в кафе и на массовых мероприятиях с женщинами и договаривался с ними на сделку. Они предоставляют ему паспортные данные, заводят специальную банковскую карту, за это им достается небольшая сумма денег. Все эти сведения молодой человек предоставлял своей подруге, которая вносила женщин в список тех, кому положены детские. У многих из получателей (их было несколько десятков) даже не было детей и до малоимущих они не дотягивали. Но это парочку не смущало. С октября 21016 по май 2017 года они успели украсть на пособиях 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Оперативники нашли 900 тысяч в квартирах мошенников. Жили они отдельно. Какие на самом деле отношения связывали этих двоих, они не афишировали. Но в преступлении признались оба и даже раскаялись

Суд назначил Любови Аганиной 4 года колонии общего режима. Их она отсидит, когда ее семилетнему сыну исполнится 14 лет. Ее друг получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима. В ближайшее время его этапируют в тюрьму.