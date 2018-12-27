ООО НПО Броня лауреат конкурса «Лучший экспортер года 2018»

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса "Лучший экспортер года 2018", где ГК ВИРЦ Броня одержала победу в номинации "Самая обширная география экспорта".

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Ежегодный конкурс "Лучший экспортер года" позволяет выявить лучших экспортеров нашего региона, привлечь внимание субъектов МСП, планирующих продвижение своей продукции за рубежом. К участию в конкурсе было приглашено около 200 предприятий региона, регистрацию прошли 22 компании. Среди них компетентное жюри выбрало трех победителей и двух лауреатов.

Фото предоставлено ГК ВИРЦ Броня.

- Победители сегодняшнего конкурса являются образцом успешного ведения бизнеса, - заместитель председателя комитета по экономической политики и развитию региона Евгений Усков. – В будущем мы намерены расширять виды господдержки экспортноориентированных предприятий, инструменты поддержки будут увеличиваться не только количественно, но и в качественном содержании.

Фото предоставлено ГК ВИРЦ Броня.

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