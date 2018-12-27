Как будут работать транспорт, почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2019 в Волгограде

Праздновать Новый год 2019 Волгоград начнет 28 декабря 2018 и продлится веселая круговерть народных гуляний и хороводов под елочкой вплоть до Старого Нового года. В программе мероприятий – масса интересного. Чтобы каникулы не испортили бытовые неурядицы, прохудившаяся труба или воспалившееся горло, «Комсомолка» собрала в одном месте полезную информацию - как будет ходить общественный транспорт, перекрытия дорог, график работы на новогодних праздниках почты, банков, магазинов, стоматологий, поликлиник, экстренных служб, телефоны и адреса коммунальных служб и дежурных аптек, которые могут пригодиться волгоградцам на зимних каникулах.

КАК НАС БУДУТ ОХРАНЯТЬ

В Волгограде и области на новогодние и рождественские праздники особое внимание уделят безопасности. Режим повышенной готовности ввели для полицейских, медиков, спасателей, пожарных.

Полицейские будут дежурить на елках. Учтите, что детям до 18 лет на улице после 22.00 без сопровождения взрослых находиться нельзя. Места проведения праздников обследуют на наличие подозрительных предметов и взрывных устройств. На время гуляний в окрестных магазинах введут «сухой закон». В рейды выйдут патрули ППС и ДПС. Гаишники будут ловить на дорогах нетрезвых водителей. Обратят внимание и на перевозку детей.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

На время новогодних гуляний перекроют дороги вблизи мест, где пройдут праздники. В Красноармейском районе - 28 декабря во время прохождения парада Дедов Морозов по маршруту его следования. С 7.00 31 декабря 2018 года до 5.00 1 января 2019, а также 6 января с 07.00 до 18.00 пешеходной станет не только площадь Павших Борцов, но и прилегающие улицы: ул. Мира от Краснознаменской до Комсомольской, ул. Володарского от Коммунистической до проспекта Ленина, ул. Гоголя в границах улиц Коммунистической и Мира, а также Аллея Героев.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Городской общественный транспорт на новогодних каникулах будет работать по расписанию выходного дня. Зато всех желающих в новогоднюю ночь на праздничные гулянья у главной городской елки и обратно можно будет доехать с юга - на автобусе №2, маршрутке №70А, трамвае №11. С севера города - автобус № 21, троллейбус №9 и №12. Из Дзержинского района будут ходить автобусы №6 и троллейбус №15А и трамвай №10. Также работают на новый год трамваи №1, №2 и №4. Интервалы увеличатся, но доехать на общественном транспорте во все районы города можно будет до самого утра.

Подробное расписание движения автобусов, трамваев и троллейбусов

Электрички в Волгограде с 31 декабря 2018 по 8 января 2018 будут ходить по расписанию выходного дня.

ЕСЛИ НУЖНО

…отправить письмо, получить посылку

29 декабря 2018 отделения Почты России в Волгоградской области закроются на час раньше, 30 декабря – работают по обычному графику, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года - выходные для почты по всей стране.

Отправить и получить письма и посылки волгоградцы смогут 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года – все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

... получить пенсию

Пенсии за январь 2019 года жителям Волгоградской области принесут по действующему графику. Почтальоны выйдут на работу с 3 января. Вовремя или даже заранее поступят деньги и на счета тех, кто получает пенсию через банк.

…сделать перевод

Не забудьте заранее снять наличные с банковской карты. Как правило, банкоматы в новогодние дни пустеют на глазах и пополняются нерегулярно.

В отделениях Сбербанка 1 января 2019 – выходной. С 2 по 8 января 2019 офисы банка будут дежурить по графику. 9 января банки вернутся к обычному режиму работы.

… купить хлеба

Если во время новогоднего застолья придется бежать в магазин, учтите, что 31 декабря продуктовые магазины и супермаркеты закроются на несколько часов раньше обычного, а 1 января начнут работать ближе к обеду. Так, например, «Ашан» 31 декабря 2018 будет открыт с 8.00 до 18.00, 1 января берет выходной, а 2 января работает с 11.00 до 22.00. Большинство супермаркетов «Магнит» 1 января откроются в 12.00.

КАК РАБОТАЮТ ПОЛИКЛИНИКИ, ТРАВМПУНКТЫ И СТОМАТОЛОГИИ

В новогодние и рождественские праздники 2019 года все больницы, травмпункты и поликлиники Волгоградской области будут работать в режиме повышенной готовности. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, информация о режиме работы в праздничные и выходные дни должна быть размещена на сайтах взрослых и детских поликлиник и стоматологий. Травмпункты поликлиник №1, №3, № 4, детской больницы №1 и другие будут работать в круглосуточном режиме. С 30 декабря 2018 по 8 января 2019 с 9.00 до 12.00 в Волгограде в поликлиниках будут принимать пациентов дежурные врачи, с 9.00 до 15.00 - дежурные стоматологии (подробности).

ПРОИЗОШЛО ЧП

В случае возникновения нештатных ситуаций, звоните в единую диспетчерскую службу Волгограда: 112 и (8442) 95-95-81, дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» - 089.

ЕСЛИ ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ПРОРВЕТ ТРУБУ

В праздничные дни обращения волгоградцев в круглосуточном режиме будут принимать диспетчерские службы.

Если на новогодних каникулах в вашем доме прорвет трубу, засорится канализация, станут холодными батареи - обращайтесь в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Их телефоны вы можете найти на доске информации в подъезде или в квитанции на оплату ЖКУ.

Если в праздник рядом с домом возникла течь на теплотрассе (отопление, горячая вода) - звоните в диспетчерские службы «Концессии теплоснабжения»:

26-47-06 - Центральная диспетчерская служба

74-01-46 - Тракторозаводский район

71-03-65 - Краснооктябрьский район

23-61-37 - Центральный район

48-62-03 - Дзержинский район

97-07-77 - Ворошиловский район

46-02-89 - Советский район

44-85-89 - Кировский район

67-05-16 - Красноармейский район

Если речь идет о холодной воде, канализации – звоните по телефону круглосуточного многоканального контакт-центра «Концессий водоснабжения» (8442) 99-67-96. Центр обслуживания компании (ул. Пархоменко, 47а) не работает с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

ЕСЛИ НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР

С 1 января за вывоз мусора в Волгограде и области отвечает регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Горячая линия по вопросам вывоза мусора ООО «Управление отходами - Волгоград» - 8-800-350-43-48 в новогодние праздники будет работать 3, 4, 5 и 8 января 2019 с 9.00 до 18.00.

ЕСЛИ ПОГАСНЕТ СВЕТ

Если нет электричества, звоните в оперативно-диспетчерскую службу МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети»:

Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы- 29-04-55,

Центральный и Дзержинский - 29-25-93,

Ворошиловский и Советский - 29-25-35,

Кировский, Красноармейский - 29-25-86.

Городские службы:

Оперативно-диспетчерская служба Волгограда по вопросам городского хозяйства и ЖКХ - 33-63-84, 33-63-92

МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» - 79-79-26

МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» - 73-50-82

МБУ «ЖКХ Дзержинского района» - 58-52-05

МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» - 97-13-97

МБУ «ЖКХ Советского района» - 41-69-51

МБУ «ЖКХ Кировского района» - 45-29-83

МБУ «ЖКХ Красноармейского района» - 67-70-67

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ

Круглосуточные аптеки Волгограда

«Медуница», ул. Ополченская, 47, т. (8442) 75-58-17;

«Медуница», ул. Ополченская, 9, т. (8442) 29-22-66.

«Медуница», ул. Полоненко, 20, т. (8442) 50-09-38.

«Медуница», ул. Краснополянская, 1, т. (8442) 50-09-48.

«Медуница», ул. Штеменко, 23, т. (8442) 50-07-59.

«Медуница», ул. 8-й Воздушной Армии, 40, т. (8442) 91-58-71.

«Медуница», ул. Туркменская, 21, т. (8442) 47-12-37.

«Будь здоров», пр. Ленина, 2, т. (8442) 38-33-98.

Аптека, ул. Еременко, 15Б, т. (8442) 28-05-55.

Аптека, ул. Елецкая, 7.

«Будьте здоровы», ул. Кропоткина, 3а.

«Будь здоров», ул. 64-й Армии, 28, т. (8442) 42-23-35.

«Волгофарм», пр-д Аптечный, 1, т.: 8-800-707-07-88, (8442) 58-82-17 (пн-пт 8:30-17:00).

«Волгофарм», пр. Героев Сталинграда, 48, т.: 8-800-707-07-88, (8442) 58-82-17 (пн-пт 8:30-17:00).

«Волгофарм», пр. Университетский, 25, т.: 8-800-707-07-88, (8442) 58-82-17 (пн-пт 8:30-17:00).

«ФармСоюз», пр. Университетский, 90д.

«Калинка», ул. Хорошева, 52а, т. (8442) 36-59-11.

«Калинка», ул. Ростовская, 2к.

«Калинка», ул. Порт-Саида, 9, т. (8442) 38–00–56.

«Аспирин», ул. Рокоссовского, т. (8442) 54, 51-71-87.

«Аспирин», ул. Маршала Воронова, 6.

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