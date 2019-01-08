Страшное ДТП в Волгограде: «тринадцатая» влетела в троллейбус, двое ранены

Страшная авария случилась около четырех часов дня 8 января на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. На том самом опасном участке Первой продольной между ТЮЗом и площадью Советской напротив 130-й школы, где месяц назад «Мерседес» сбил школьника. На этот раз напротив дома №36 столкнулись троллейбус №15 и «тринадцатая». По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадали два человека. Водителя легкового автомобиля вытащили из искореженного салона очевидцы. Чтобы освободить из железного плена пассажира, пришлось задействовать спасателей. Как сообщает «КП-Волгоград», на «скорой» пострадавших отвезли в больницу №7.

- Очень много кто выбежал помогать. Там «яблоку упасть негде». Не могли машину открыть, через окно в двери вытащили водителя. Впервые я увидел, как все люди дружно самоотверженно бросились помогать, - рассказал очевидец Алексей Трубачев.

Очевидцы ДТП сразу бросились на помощь пострадавшим. Фото: Алексей ТРУБАЧЕВ

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и выехал на встречку, где и врезался в троллейбус, который ехал на конечную «площадь Куйбышева». Водитель троллейбуса применил экстренное торможение. Никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал.

ghest_vlg ДТП на Рабоче-Крестьянской между площадью Советской и ТЮЗом в Волгограде 8.01.2019

На месте ДТП сейчас работают инспекторы ДПС и другие экстренные службы. Им предстоит ликвидировать последствия аварии и установить ее причины и все обстоятельства произошедшего.

- Движение троллейбусов на маршрутах №9 и №10 на отрезке «Детский центр» - «площадь Куйбышева» было приостановлено не более чем на 15 минут, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. - Сейчас электротранспорт работает в штатном режиме.

На Первой продольной в Волгограде образовалась пробка в обе стороны. Автомобили на участке улицы Рабоче-Крестьянской от улицы Академической до улицы Базисной движутся со скоростью около 25 километров в час.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На участке улицы Рабоче-Крестьянской от Иркутской до Баррикадной с 10 января 2019 года появятся новые знаки ограничения скорости. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, здесь нельзя будет ехать быстрее 40 км/час (подробности).

Напомним, 7 декабря 2018 года как раз на этом участке дороги произошло серьезное ДТП - "Мерседес" сбил 13-летнего школьника, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Мальчик спешил на уроки. Легковушка налетела на него на полной скорости, после чего водитель испугался и уехал с места аварии. Сейчас он арестован. Мальчик получил серьезные травмы, ему понадобилось даже переливание крови.