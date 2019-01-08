Оборонзаказ на два миллиарда рублей получили металлурги «Красного Октября»

В Волгограде металлургический комбинат «Красный Октябрь» приступил к работе 2 января 2019 года. По данным облпромторга, на предприятии сейчас работают многие цеха. В первые дни года на комбинате выплавили более 900 тонн стали. Несмотря на сложности, которые испытывало предприятие, судебные тяжбы, банкротство и смену собственника, в январе «Красный Октябрь» планирует выпустить продукции на миллиард рублей и выйти на безубыточность. Сейчас предприятие формирует пакет заказов и уже получило оборонзаказ на два миллиарда рублей. По словам заместителя губернатора Волгоградской области Романа Бекова, план заказов на 2019 год формируется совместно с администрацией региона Министерством промышленности и торговли РФ.

Ставку на «Красном Октябре» делают на заказы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Долгие годы комбинат выплавлял броневую сталь, но в последние годы объемы снизились до 5% - это очень-очень мало, - отметил Роман Беков. - На 2019 год мы уже имеем заказ около двух миллиардов рублей. Но это только начало. Учитывая потребность ОПК, думаю, мы эти заказы в разы увеличим.

Планируют восстановить связи и с предприятиями автопрома - «АвтоВаз», «ГАЗ» и другими, с которыми когда-то работал волгоградский металлургический гигант.

- На данный момент мы оцениваем пакет заказов от предприятий автопрома около пяти тысяч тонн готовой продукции в месяц, - заявил Роман Беков. - К сожалению, в последние годы комбинат потерял эти заказы, и сейчас объем оценивается от тысячи тонн. Планируем эти заказы в полном объеме восстановить.

В целом, по данным облпромторга, 2018 год был достаточно успешным для промышленных предприятий Волгоградской области. Объем выпущенной продукции вырос на 21%. В денежном выражении это более 160 миллиардов рублей.

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