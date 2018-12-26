Волжский и Волгоград соединит канатная дорога

Новое колесо обозрения высотой около 51 метра начнет работать в Волжском в парке «Волжский» в 2019 году. Планируют открыть аттракцион к 8 Марта после того, как он пройдет все тестовые испытания и получит необходимые разрешения. Это частные инвестиции. Реализует проект ООО «Технологии развлечений». В перспективе у парка «Волжский» появится другое название, а также множество аттракционов, детский аквапарк, крутые американские горки и канатная дорога, которая соединит Волжский и Волгоград.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

В полностью закрытых стеклянных кабинках нового колеса обозрения летом будет прохладно, зимой - тепло. Они оборудованы подогревом сидений, отоплением и кондиционером. Сделаны кабинки из антивандального материала.

- Когда мы собирали кабинки, брали кувалду, оттягивали на расстояние шести метров и отпускали. 18-килограммовая кувалда била стекло и отталкивалась назад, не оставляя следов. Так что если даже человек в кабинке захочет что-то сделать, ничего у него не получится. Открыть изнутри кабинку также не получится. Есть маленькие форточки, в которые разве что голова ребенка пролезет. Стабилизация и амортизация рассчитаны так, что даже если будет ураган, внутри вы будете чувствовать себя спокойно, - рассказал «КП-Волгоград» директор по развитию парка «Волжский» Николай Пименов.

Ценовая политика пока не утверждена. Планируется, что билет на колесо обозрения будет стоить 200 рублей, детский – 150.

Новое колесо обозрения в Волжском. Парк Волжский.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ, ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПУСК И ДЕТСКИЙ АКВАПАРК

В будущем в парке «Волжский» появится еще множество аттракционов, планируют его по европейскому стандарту. После того, как откроют чертово колесо, на большой площадке за ним начнут строить американские горки. Оборудуют и горнолыжный спуск с искусственным снегом – так называемый «лягушатник» для новичков. Этой зимой зальют каток. А в 2019 году на его месте начнут строить детский аквапарк.

Также в планах - строительство скалодрома, ледового дворца, конюшен на два десятка лошадей. Оборудуют к весне в парке Волжский и 3D-тир с виртуальной реальностью. Этим летом будут чистить Ахтубу, а после на берегу откроют яхт-клуб, где можно будет покататься на водных аттракционах.

НА ФУНИКУЛЕРЕ ИЗ ВОЛЖСКОГО ДО «ВОЛГОГРАД АРЕНЫ»

Вершиной замысла станет грандиозный проект канатной дороги через Волгу. На фуникулере можно будет прокатиться из Волжского на «Волгоград Арену» и назад.

- Это долгосрочный перспективный проект. Ввести в эксплуатацию канатную дорогу планируют к 2024 году. Это будет самая большая канатная дорога в мире. Тоже с кабинками, а ля романтик, - отметил собеседник. - Люди будут проходить фейсконтроль, дресс-код. Путь от Волжского до Волгограда займет около одного - полутора часов. У стадиона можно будет выйти и погулять по набережной или вернуться назад.

В самом парке на каждый аттракцион поставят охранника. Алкоголь, пиво, сигареты будут под запретом. Акцент сделают на детях.