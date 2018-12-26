Погода на Новый год 2019 в Волгограде: -5 и легкий снежок

Обычная погода в Волгограде на новогоднюю ночь - дождь со снегом. Не самое приятное удовольствие: гулять по улицам рассекая сапогами лужи. Но в этом году, видимо в награду за нашу трудную жизнь, небесная канцелярия посылает нам настоящее волшебство. Правда, поначалу придется поморозится.

- Циклон, который сейчас находится над Волгоградской областью, постепенно уходит на юг, юго-восток, - рассказала «КП-Волгоград» Ольга Козина, метеоролог, кандидат географических наук. - Давление повышается, температура понижается. Сильных осадков в ближайшие пару дней не будет. Столбик термометра постепенно снизит свои отметки. Самой холодной ночью станет ночь на 31 декабря. В некоторых районах области температура упадет до -21. Днем чуть поднимется до -12…-10.

Зато в ночь на 1 января все поменяется.

- На нас идет другой циклон, который как раз вечером 31 декабря понизит давление, - радует своим прогнозом Ольга Козина. - Температура начнет снижаться, и около часу ночи (чуть раньше - чуть позже) пойдет легкий снежок. Термометр покажет около -5. Ветер при этом 2-3 метра в секунду.

Чем не новогодняя сказка? Можно отправиться на долгую прогулку на городскую елку, даже по-детски упасть в снег и нарисовать «бабочку».