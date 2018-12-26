2018-12-26T11:11:49+03:00
Экономика

Сервис ДомКлик от Сбербанка: доступное и качественное жильё

Оформление ипотеки и дальнейшие этапы купли-продажи жилья проходят дистанционно
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Фото: Сбербанк.Фото: Сбербанк.
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Покупка собственного жилья, улучшение жилищных условий – это очень значимые события в жизни любой семьи. А важным жизненным событиям обычно предшествуют хлопоты, связанные с оформлением документов, и денежные расходы.

Новый сервис от Сбербанка – ДомКлик, с помощью которого оформление ипотеки и дальнейшие этапы купли-продажи жилья проходят дистанционно, уже снискал заслуженную популярность .

Помимо возможности совершать сделки не выходя из дома (будущие владельцы квартир и домов приезжают в банк лишь для подписания договора), сервис ДомКлик имеет и другие неоспоримые преимущества: например, сводит к минимуму риски для покупателей и продавцов, Сбербанк несёт ответственность за них. И объявления о продаже жилья на этом ресурсе размещаются только аккредитованными компаниями – застройщиками.

- Уже полгода мы живём в квартире, которую приобрели в ипотеку благодаря сервису «ДомКлик», - рассказывает обладательница квартиры в новостройке Советского района Наталия Волкова. – На ДомКлике мы зарегистрировались перед тем, как выбрать квартиру, получили одобрение на ипотеку. Затем начался поиск подходящих вариантов, для этого банк нам дал срок в три месяца. Сначала решили купить квартиру из тех, что предлагалось на этом сервисе. Главным мотивом было снижение ставки на 0,3%. Но потом присмотрели квартиру на другом ресурсе. Встретились с продавцом, поторговались, в итоге снизили цену на 100 тысяч, что значительно выгоднее, чем снижение ставки на 0,3%. И Сбербанк с пониманием отнёсся к тому, что мы выбрали жильё «на стороне».

Другим важным моментом при покупке жилья у семьи Волковых стал калькулятор ипотеки.

- С помощью этой функции мы долго рассчитывали самые подходящие суммы платежей, - делится Наталия Волкова. – Расчет проводили несколько дней, всё-таки требовалось тщательно оценить наши возможности. И в этом тоже неоспоримые преимущества сервиса ДомКлик: при личном обращении в банк столь долгий выбор нужного нам варианта ипотеки был бы затруднителен, мы бы попросту тяготились тем, что отнимаем время у менеджера.

Благодаря сервису ДомКлик обзавестись новой квартирой сумели и другие волгоградцы – молодая семья Ольги и Юрия Никитенко, перебравшаяся на постоянное жительство в Волгоград из Новоаннинского района.

- Мы долго не отваживались на покупку жилья в ипотеку, боялись нарваться на мошенников, торгующих квартирами, - поделился Юрий Никитенко. – А сервис ДомКлик развеял эти опасения: при покупке жилья все документы здесь тщательно проверяются. Рассчитали срок кредита, пришли к выводу, что оптимальный вариант – 15 лет, дальше идут существенные переплаты. Сбор документов упростился благодаря тому, что мы с женой оба являемся клиентами Сбербанка, и нам не нужно было брать справки 2 – НДФЛ с работы. Ну и ещё облегчил жизнь тот факт, что после регистрации на сайте с нами работал персональный менеджер из Сбербанка, который всегда отвечал на наши вопросы, а их было немало. К тому же нам повезло: на сайте ДомКлик мы узнали, что попадаем в программу «Молодая семья», а это снижает ставку на 0,5%.

Помимо подбора жилья, расчета выплат, на сайте ДомКлик работают и другие сервисы, существенно облегчающие задачи партнёрам Сбербанка. Так, сервис «Заказ отчета об оценке» стал удобной онлайн- площадкой для агентств недвижимости, риэлторов, застройщиков. На этом же сайте можно заказать полисы страхования жизни и залогового страхования – те самые документы, что сводят к минимуму возможные риски при оформлении ипотеки.

На правах рекламы.

Лицензия №1481.11.08.2015 г.

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