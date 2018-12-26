2018-12-26T10:21:30+03:00
Общество

В 2019 году волгоградцы мечтают получить от Деда Мороза новую квартиру и большую зарплату

У горожан спросили о планах и мечтах на предстоящих год
Юлия Данильченко
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«100 лет жизни», «депутатское кресло», «доллар по 26 рублей, НДС 18%», «хочу в СССР», «получить возможность высыпаться за 4 часа» - это и многое другое просят россияне у Деда Мороза в Новом году. А вот волгоградцы оказались более серьезны: им в 2019-ом подавай материальных благ.

По результатам исследования популярного сервиса объявлений Авито, жители Волгограда в следующем году планируют заняться бизнесом – такое желание высказали 28% респондентов. 23% хотят большую зарплату, еще 12% мечтают найти новую работу, а 6% хотя бы устроиться на первую. Пессимистично настроены 22% - они никаких перемен в карьерном плане не ждут.

Следующий важный аспект – жилье. 23% хотят купить новую квартиру, еще 21% решились сделать ремонт. 15% не против улучшить жилищные условия, а вот 16% все устраивает, они ничего не хотят менять. Зато 5% настроены кардинально – они вообще мечтают уехать из Волгограда, 4% и вовсе из страны.

Следующая мечта горожан касается личного транспорта. Треть волгоградцев, 29%, поменяли бы машину. Более четверти опрошенных, 27%, пока воздержались от грандиозных планов – все-таки это материальны затраты. Но немногие высказали желание купить мебель, бытовую технику, электронику, спортивные товары и украшения.

Что касается личной жизни, то тут все стабильно: половина опрошенных довольны всем и ничего менять не собираются. Всего 3% думают о разводе, 14% хотят ребенка, а 13% найти пару. а вот, что говорят исследователи по поводу уходящего года:

- Для большинства волгоградцев он прошел под знаком стабильности. Ничего не произошло на личном фронте у 71% респондентов; 67% не меняли авто, 52% – карьеру, 44% – недвижимость, 35% в принципе не совершили крупных покупок.

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