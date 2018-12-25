2018-12-25T17:03:23+03:00
Общество

Волгоградцы выиграли лотерею и купили себе квартиру в Ворошиловском районе

Сергей и Алена Бредихины весь выигрыш потратили на ипотеку - даже шампанское не купили
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас Сергей и Алена занимаются ремонтом в своей новенькой квартире. Фото: "Столото"Сейчас Сергей и Алена занимаются ремонтом в своей новенькой квартире. Фото: "Столото"
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Волгоградцы Алена и Сергей Бредихины в большие выигрыши никогда не верили, считали сказкой. Но сейчас, когда ребята делают ремонт в собственной квартире, трудно не поверить в чудо. Ведь купили жилье благодаря обычному лотерейному билетику.

Поженились волгоградцы два года назад. Сергей занимается своим небольшим делом, Алена - мастер ногтевого сервиса. О собственных квадратных метрах мечтали давно: как только решили жить вместе. Но на собственную квартиру заработать быстро просто невозможно. Даже первоначальный взнос требует немалых вложений. Но на помощь пришла удача.

- В лотереях особо никогда не участвовали, - говорит Алена. - Однажды бабушка подарила билет. Он оказался выигрышным. Но обычно выигрывали не больше стоимости билета. На самом деле мы с мужем не азартные люди.

А в этом году решили вдруг сыграть.

- Я пришла покупать билеты, но в киоске в этот момент был перерыв, и мне пришлось уйти. Вернулась через неделю. И случилось так, что я попала на судьбоносный для нас тираж, — рассказывает Алена.

Посмотреть розыгрыш по телевизору не получилось, так что Сергей увидел результаты уже в интернете. И не поверил своим глазам. Даже когда на следующий день волгоградцы отправились в Москву за «победными», то до последнего боялись, что это чья-то злая шутка.

Но все оказалось вполне реальным. Ребята выиграли загородный дом стоимостью 900 тысяч рублей. Так как переезжать в деревню Сергей с Аленой не планировали, то решили взять выигрыш деньгами – на осуществление мечты.

- Мы все до копейки потратили на первоначальный взнос на ипотеку. Ни ресторанов, ни платьев. Ведь главное – это свой дом, - рассказала «КП-Волгоград» Алена.

Сейчас волгоградцы занимаются ремонтом. Раз уж так получилось, наняли дизайнера, чтобы получился дом мечты.

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